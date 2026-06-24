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दुर्ग में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड, अवैध गुटखा फैक्ट्री चलाए जाने की शिकायत पर एक्शन

दुर्ग में फूड एंड सेफ्टी विभाग की रेड, अवैध गुटखा फैक्ट्री चलाए जाने की मिली थी शिकायत

RAID ON ILLEGAL GUTKHA FACTORY
अवैध गुटखा फैक्ट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 1:23 PM IST

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दुर्ग: जेवरा सिरसा चौकी पुलिस और फूड एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से गुटखा बनाने की अवैध फैक्ट्री पर रेड की. पुलिस और फूड एण्ड सेफ्टी विभाग की संयुक्त कार्रवाई कंचादूर स्थित एक गोदाम पर की गई. कार्रवाई के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में गुटखा बनाने का रॉ मटेरियल और मशीन बरामद किया गया. फूड एण्ड सेफ्टी विभाग ने अवैध गुटखा का नमूना भी जांच के लिए रायपुर लैब भेज दिया है. जांच टीम ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने किया खुलासा

कार्रवाई करने वाली टीम के अधिकारियों ने बताया कि जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में वॉशिंग पाउडर बनाने के आड़ में अवैध गुटखा बनाया जा रहा था. इसकी जानकारी फूड एण्ड सेफ्टी विभाग को लगी. जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाकर बंद गोदाम को खुलवाया गया. टीम जब गोदाम के भीतर गई तो वहां पर भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान और पैकिंग मशीन मिला. मौके से सुपारी, मेंथॉल और सुपारी के डस्ट मिले हैं. जब्त सामानों की कीमत लाखों में है.

अवैध गुटखा फैक्ट्री (ETV Bharat)

फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और दुर्ग सीएसपी का बयान

फूड एण्ड सेफ्टी अधिकारी जितेन्द्र नेले ने बताया कि गोदाम में अवैध गुटखा बनाने का रॉ मैटेरियल तैयार किया जा रहा था. मौके से भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान और उनको मिक्स करने की मशीन पकड़ी गई है. दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि अवैध गुटखा फैक्ट्री की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली कि गोदाम के मालिक का नाम मुस्तफ है जिसने शानू और वीरेन्द्र तिवारी नाम के व्यक्ति को गोदाम किराए में दिया हुआ था. कहा गया था कि वो गोदाम में वाशिंग पाउडर बनाने का काम करेगा. लेकिन उसकी आड़ में गुटखा बनाने का काम कर रहा था.

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RAID ON ILLEGAL GUTKHA FACTORY

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