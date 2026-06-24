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दुर्ग में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड, अवैध गुटखा फैक्ट्री चलाए जाने की शिकायत पर एक्शन

दुर्ग: जेवरा सिरसा चौकी पुलिस और फूड एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से गुटखा बनाने की अवैध फैक्ट्री पर रेड की. पुलिस और फूड एण्ड सेफ्टी विभाग की संयुक्त कार्रवाई कंचादूर स्थित एक गोदाम पर की गई. कार्रवाई के दौरान गोदाम से बड़ी मात्रा में गुटखा बनाने का रॉ मटेरियल और मशीन बरामद किया गया. फूड एण्ड सेफ्टी विभाग ने अवैध गुटखा का नमूना भी जांच के लिए रायपुर लैब भेज दिया है. जांच टीम ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने किया खुलासा

कार्रवाई करने वाली टीम के अधिकारियों ने बताया कि जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में वॉशिंग पाउडर बनाने के आड़ में अवैध गुटखा बनाया जा रहा था. इसकी जानकारी फूड एण्ड सेफ्टी विभाग को लगी. जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाकर बंद गोदाम को खुलवाया गया. टीम जब गोदाम के भीतर गई तो वहां पर भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान और पैकिंग मशीन मिला. मौके से सुपारी, मेंथॉल और सुपारी के डस्ट मिले हैं. जब्त सामानों की कीमत लाखों में है.