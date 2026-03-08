ETV Bharat / state

सितारगंज में अवैध गर्भपात क्लिनिक पर छापेमारी, स्वास्थ्य विभाग ने किया सीज, जानिये कैसे खुला मामला

खटीमा: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सितारगंज के शक्ति फार्म इलाके में अवैध रूप से गर्भपात करने वाली क्लीनिक पर छापेमारी कड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को गर्भपात कराने को भर्ती 25 वर्षीय अविवाहित युवती सहित गर्भपात कराने की मेडिसिन एवं उपकरण भी बरामद किए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्लीनिक को सील कर नियम अनुसार कार्यवाही शुरू कर दी है.

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शक्तिफार्म क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया. छापेमारी के दौरान अनाधिकृत रूप से गर्भपात कराए जाने का खुलासा हुआ. टीम ने मौके से गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और कई चिकित्सा उपकरण भी बरामद किए हैं.

स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से शक्तिफार्म के मुख्य बाजार स्थित गनेश प्राथमिक चिकित्सालय में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. बताया जा रहा था कि क्लिनिक संचालिका बिना अनुमति महिलाओं और युवतियों का गर्भपात करा रही है. शिकायतों के आधार पर उप जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कुलदीप यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार देर शाम पुलिस बल के साथ क्लिनिक पर औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि क्लिनिक संचालिका बिना वैध पंजीकरण और अनुमति के क्लिनिक संचालित कर रही थी.