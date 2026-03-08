ETV Bharat / state

सितारगंज में अवैध गर्भपात क्लिनिक पर छापेमारी, स्वास्थ्य विभाग ने किया सीज, जानिये कैसे खुला मामला

निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके पर ही एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला का गर्भपात कराते हुए संचालिका को रंगे हाथ पकड़ा.

ILLEGAL ABORTION CLINIC RAIDED
सितारगंज में अवैध गर्भपात क्लिनिक पर छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सितारगंज के शक्ति फार्म इलाके में अवैध रूप से गर्भपात करने वाली क्लीनिक पर छापेमारी कड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को गर्भपात कराने को भर्ती 25 वर्षीय अविवाहित युवती सहित गर्भपात कराने की मेडिसिन एवं उपकरण भी बरामद किए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्लीनिक को सील कर नियम अनुसार कार्यवाही शुरू कर दी है.

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शक्तिफार्म क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया. छापेमारी के दौरान अनाधिकृत रूप से गर्भपात कराए जाने का खुलासा हुआ. टीम ने मौके से गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और कई चिकित्सा उपकरण भी बरामद किए हैं.

स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से शक्तिफार्म के मुख्य बाजार स्थित गनेश प्राथमिक चिकित्सालय में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. बताया जा रहा था कि क्लिनिक संचालिका बिना अनुमति महिलाओं और युवतियों का गर्भपात करा रही है. शिकायतों के आधार पर उप जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. कुलदीप यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार देर शाम पुलिस बल के साथ क्लिनिक पर औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि क्लिनिक संचालिका बिना वैध पंजीकरण और अनुमति के क्लिनिक संचालित कर रही थी.

निरीक्षण के दौरान टीम ने मौके पर ही एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला का गर्भपात कराते हुए संचालिका को रंगे हाथ पकड़ा. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सीज कर दिया. पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है.

सीमावर्ती उत्तर प्रदेश तक फैला था नेटवर्क: सूत्रों के मुताबिक इस अवैध क्लीनिक का नेटवर्क स्थानीय क्षेत्र से बाहर तक फैला हुआ था. बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों के साथ-साथ सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से भी एजेंटों के माध्यम से महिलाओं और युवतियों को यहां गर्भपात कराने के लिए लाया जाता था. स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से लंबे समय से चल रहे इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है.


कई प्रतिबंधित दवाइयां और उपकरण बरामद: छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक से कई प्रकार की दवाइयां और चिकित्सा उपकरण बरामद किए.

  • एमटीपी किट (अनचाहा गर्भ किट)
  • मीसोप्रोस्टोल की गोलियां
  • क्लिंडामाइसिन व क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल सॉफ्ट जेल कैप्सूल
  • कंट्रसेफ्ट किट
  • सिल्डेनाफिल टैबलेट
  • गुड न्यूज कार्ड
  • अंबिलिकल ऑक्लूजन डिवाइस
  • एलीज फोर्सेप्स, ड्रम फोर्सेप्स
  • निडल होल्डर सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरण

TAGGED:

अवैध गर्भपात क्लिनिक छापा
सितारगंज शक्तिफार्म अवैध गर्भपात
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभा
ILLEGAL ABORTION CLINIC RAIDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.