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सावधान! कहीं आप तो नहीं पी रहे ब्रांडेड के नाम पर नकली पानी? कैमूर में डुप्लीकेट कंपनी सील

बिहार के कैमूर में ब्रांडेड वाटर के नाम से नकली पानी के सप्लाई का खेल लंबे समय से चल रहा था. छापेमारी हुई तो ...पढ़ें-

पुलिस ने दिल्ली की कोर्ट के आदेश पर मारा छापा
पुलिस ने दिल्ली की कोर्ट के आदेश पर मारा छापा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
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कैमूर : दिल्ली की पटियाला हॉउस कोर्ट के आदेश पर शनिवार की शाम 5 बजे बिहार के कैमूर जिले में नकली पानी बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी हुई. यह कार्रवाई धीरज इंटरप्राइजेज़ दादरा रोड भभुआ में हुई. मौके पर ब्रांडेड कंपनी के पानी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा था. इस छापामारी में 60 से 70 लाख का माल बरामद किया गया है.

नकली वाटर कंपनी का भांडाफोड़ : इसके साथ ही मौके पर भारी मत्रा में बोतल और स्टीकर बरामद हुए जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों में है. पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री को सीज किया गया. मौके पर कंपनी के अधिकृत अधिवक्ता राजन द्विवेदी और उनकी 4 सदस्यीय टीम और कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर अधिवक्ता हिमांशु सेहरा उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में ही छापेमारी एवम ज़ब्ती की कार्यवाही की गई.

कंपनी सील करते कर्मचारी
कंपनी सील करते कर्मचारी (ETV Bharat)

ब्रांडेड के नाम से नकली पानी का खेल : अहमदाबाद से आए एरिया सेल्स मैनेजर एनर्जी बेवरेज प्राइवेड लिमिटेड विवेकानंद ओझा ने बताया कि एक साल पहले हमारी कंपनी को सूचना मिली थी कि बिहार के कैमूर जिला में भभुआ शहर के वार्ड नंबर 25 ददरा रोड में कंपनी के नाम से नकली पानी बेचा जा रहा है. इसके साथ ही हमारी असली कंपनी के पानी को इनके द्वारा दबा दिया जाता है और अपनी नकली पानी को कम दामों पर बेचा जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है.

जब्त किया गया सामान
जब्त किया गया सामान (ETV Bharat)

कोर्ट के आदेश पर छापेमारी : जिसके बाद क्लियर कंपनी के द्वारा द्वारा दिल्ली कोर्ट में केस दर्ज किया गया था. आज 1 साल बाद दिल्ली कोर्ट पटियाला हाउस के आदेश पर यहां नकली पानी बनाने वाली कंपनी पर छापामारी की गई, जिसका प्रोपराइटर मंजू देवी के नाम से है, जो धीरज इंटरप्राइजेज के नाम से चलाया जा रहा था. छापामारी में बोतल और स्टीकर भारी मात्रा में बरामद किया गया.

पुलिस ने दिल्ली की कोर्ट के आदेश पर मारा छापा
पुलिस ने दिल्ली की कोर्ट के आदेश पर मारा छापा (ETV Bharat)

70 लाख का सामान जब्त : बरामद सामान की मार्केट में कीमत लाखों में है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस नकली पानी बेचने वाली कंपनी को सील किया है. यह कार्रवाई कंपनी के अधिकृत अधिवक्ता राजन द्विवेदी और उनकी टीम और कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर अधिवक्ता हिमांशु मेहरा और भभुआ थाना की पुलिस की उपस्थिति में किया गया.

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नकली पानी बनाने वाली कंपनी
कैमूर में पानी की कंपनी पर छापा
FAKE WATER FACTORY IN KAIMUR
RAID ON FAKE WATER FACTORY
KAIMUR FAKE WATER FACTORY

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