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हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की बागपत में छापेमारी; अल्ट्राउंड सेटर सील, संचालक गिरफ्तार

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की बागपत में छापेमारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: जिले में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई और संचालक को गिरफ्तार किया गया है. अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सीज कर दिया गया है. यह कार्रवाई हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और बागपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से की है. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम के सदस्य डॉ. मनप्रीत सिंह ने बताया कि मेरठ रोड स्थित एक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और बागपत स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है. सेंटर को सील कर दिया गया है और इसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सीज किया गया है. साथ ही 20 हजार रुपए नगद बरामद हुए हैं. उन्होंने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस सेंटर पर अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम के सदस्य डॉ. मनप्रीत सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) इसके बाद टीम ने अचानक बागपत पहुंचकर मेरठ रोड स्थित उक्त सेंटर पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी गई थी. इसके बाद बागपत स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची.