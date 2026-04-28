हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की बागपत में छापेमारी; अल्ट्राउंड सेटर सील, संचालक गिरफ्तार
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम के सदस्य डॉ. मनप्रीत सिंह ने बताया कि सेंटर को सील कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 2:46 PM IST
बागपत: जिले में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई और संचालक को गिरफ्तार किया गया है. अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सीज कर दिया गया है. यह कार्रवाई हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और बागपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से की है.
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम के सदस्य डॉ. मनप्रीत सिंह ने बताया कि मेरठ रोड स्थित एक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और बागपत स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है.
सेंटर को सील कर दिया गया है और इसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सीज किया गया है. साथ ही 20 हजार रुपए नगद बरामद हुए हैं. उन्होंने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस सेंटर पर अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी.
इसके बाद टीम ने अचानक बागपत पहुंचकर मेरठ रोड स्थित उक्त सेंटर पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी गई थी. इसके बाद बागपत स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची.
जांच में यह सामने आया कि सेंटर पर लंबे समय से भ्रूण जांच का अवैध धंधा चल रहा था. इसके लिए 20 हजार रुपए तक की मोटी रकम वसूली जा रही थी. टीम ने मौके से इस अवैध वसूली की रकम भी बरामद की है.
इसके बाद संचालक को हिरासत में लेकर बागपत कोतवाली ले जाया गया. वहां पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. जिला मुख्यालय के बेहद करीब स्थित इस सेंटर पर लंबे समय से गैरकानूनी गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी.
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हरियाणा की टीम को यहां आकर कार्रवाई क्यों करनी पड़ी. फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की गहन जांच में जुटा है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल थे.
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