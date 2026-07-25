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धमतरी में अवैध शराब की तस्करी पर एक्शन, लाखों की वाइन जब्त, पुलिस ने दी चेतावनी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया है.

Raid in village Dhorabhatha
धमतरी पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की है. अर्जुनी थाना पुलिस ने ग्राम धौराभाठा में दबिश देकर 53 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 458 लीटर शराब बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2 लाख 23 हजार 680 रुपये बताई जा रही है. पुलिस अब इस पूरे मामले में शराब की सप्लाई चेन और इससे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है.

अवैध शराब के कारोबार पर एक्शन

दरअसल पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देश पर जिलेभर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान अर्जुनी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम धौराभाठा में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण किया गया है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की. पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया.

Raid in village Dhorabhatha
धमतरी पुलिस (ETV Bharat)

शुरुआती जांच में यह मामला केवल अवैध भंडारण तक सीमित नहीं लग रहा है. शराब की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई, किसके माध्यम से इसका परिवहन किया गया और किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जानी थी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है. जांच में जो भी व्यक्ति इस कारोबार में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी: भावना पांडेय, एसपी, धमतरी

धमतरी पुलिस (ETV Bharat)

ग्राम धौराभाठा पडी रेड

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खिलानंद साहू उर्फ गोलू साहू (33 वर्ष) और कमलेश साहू (32 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम धौराभाठा के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 40 पेटी देशी प्लेन शराब, 5 पेटी देशी मसाला शराब और 8 पेटी जम्मू व्हिस्की बरामद की. कुल 53 पेटियों में 2544 पौवा यानी लगभग 458 लीटर शराब जब्त की गई. पुलिस ने जब्त शराब को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

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