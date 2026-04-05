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ओरमांझी में गैस माफिया पर शिकंजा, बिरयानी दुकान से अवैध रिफिलिंग का खुलासा

रांची पुलिस ने एक बिरयानी दुकान में छापेमारी की. इस दौरान 9 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए.

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दुकान पर मौजूद पुलिस प्रशासन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 12:11 PM IST

3 Min Read
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रांची: राजधानी रांची के ओरमांझी क्षेत्र में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना के आधार पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला स्तरीय टीम ने ईरवा स्थित एक बिरयानी दुकान में छापेमारी की.

प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली दरबार बिरयानी दुकान से कुल 9 व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए. इन सिलेंडरों का कुल वजन लगभग 19.02 किलोग्राम दर्ज किया गया, जिनमें एचपी और इंडेन गैस के सिलेंडर शामिल हैं. जांच में सामने आया कि इनमें से कई सिलेंडर सील अवस्था में थे, जबकि कुछ का उपयोग अवैध रिफिलिंग में किया जा रहा था.

दुकान संचालक से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि सिलेंडर एक बिचौलिए द्वारा बैगनआर कार से सप्लाई किए जाते थे. यह बिचौलिया अवैध तरीके से सिलेंडरों की रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था और मुनाफे में हिस्सेदारी भी तय थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम ने गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर आरोपी के घर (ओरमांझी थाना क्षेत्र) में भी छापेमारी की.

जहां से 19.02 किलोग्राम क्षमता का एक एचपी गैस सिलेंडर बरामद किया गया, जिसमें करीब 10 किलोग्राम गैस भरी हुई थी और उस पर रिफिलिंग नोजल लगा हुआ था. साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया गया, जिससे इस अवैध धंधे के व्यवस्थित संचालन की पुष्टि होती है. हालांकि छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी घर से फरार मिला, जिसकी तलाश जारी है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियां रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर-2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं. मामले में ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जिले में किसी भी तरह की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं. जहां भी शिकायत या सूचना मिलती है, वहां त्वरित कार्रवाई की जा रही है. आम लोगों की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है. गैस सिलेंडर से जुड़ी अवैध गतिविधियां न सिर्फ कानूनन अपराध हैं, बल्कि यह लोगों की जान के लिए भी खतरा पैदा करती हैं. इसलिए इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा:- डीसी मंजूनाथ भजंत्री

आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कहीं इस तरह की गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या नजदीकी थाने को सूचित करें. यह कार्रवाई न केवल अवैध गैस कारोबार पर करारा प्रहार है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है.

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