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रायपुर में रेड: 11 बच्चों को किया गया रेस्क्यू, कलेक्टर के आदेश पर एक्शन

रायपुर: जिला प्रशासन की टीम को ये खबर मिली कि रायपुर शहर में अवैध तरीके से बाल आश्रम को संचालित किया जा रहा है. सूचना मिलते ही कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर ग्राम चंपारण में संस्कार वेल्डर फाउंडेशन पर कार्रवाई की गई. प्रशासन की टीम ने मौके से बाल आश्रम में रह रहे 11 बच्चों को रेस्क्यू किया.

जिला प्रशासन ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम को पहले अवैध तरीके से बाल आश्रम चलाने की सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर ग्राम चंपारण स्थित एक बाल आश्रम का निरीक्षण जांच टीम ने किया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आश्रम में बच्चों को नियमों के विपरीत एवं असुरक्षित परिस्थितियों में रखा जा रहा है.





बाल आश्रम से 11 बच्चों को किया गया रेस्क्यू

संयुक्त जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित आश्रम से बाहर निकाला और उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई. बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया. समिति के निर्देशानुसार उन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत बालगृह में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है. संबंधित आश्रम के संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जिला प्रशासन ने कहा है कि जो भी उचित और कानूनी कार्रवाई होगी वो इस संबंध में की जाएगी.