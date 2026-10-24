सिवान ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन, मुजफ्फरपुर में 4-5 पटाखें की दुकानें सील
सिवान पटाखा ब्लास्ट के बाद मुजफ्फरपुर प्रशासन अलर्ट पर है. शहर के पटाखा मंडी में छापेमारी कर कई दुकानें सील की गईं. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 24, 2026 at 5:35 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के सिवान में पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. दीपावली के त्योहार से पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और उसकी जांच के लिए शनिवार को एक विशेष अभियान चलाया गया.
पटाखा मंडी में छापेमारी
सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए शहर के प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर के समीप स्थित पटाखा मंडी में अचानक छापेमारी की गई. प्रशासन की इस औचक कार्रवाई के दौरान पटाखा कारोबारियों के बीच पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान मौके पर सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी.
चार से पांच दुकानें सील
प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर चार से पांच पटाखा दुकानों को सील कर दिया है. इसके साथ ही इन दुकानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखे भी जब्त किए गए हैं. एसडीएम आनंद उत्सव के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस के साथ अग्निशमन विभाग की टीम भी मुख्य रूप से शामिल रही.
सुरक्षा मानकों की हुई गहन जांच
जांच टीम ने पटाखा दुकानों में सुरक्षा मानकों और सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी के पालन की गहनता से जांच की. नियमों का उल्लंघन करने वाले और लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ मौके पर ही सख्त एक्शन लिया गया. इस बड़ी छापेमारी को देखने के लिए बाजार में लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन
प्रशासन ने मौके पर मौजूद सभी पटाखा कारोबारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है. जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रज्ञा सरन ने बताया कि पटाखा मंडी में सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.
"निर्धारित एसओपी का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पटाखा कारोबारियों को सुरक्षा संबंधी जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित बड़े हादसे को वक्त रहते मुस्तैदी से रोका जा सके." -प्रज्ञा सरन, जिला अग्निशमन पदाधिकारी
अवैध रूप से चल रही थीं दुकानें
मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम आनंद उत्सव ने बताया कि "पटाखा मंडी में कई दुकानों के अवैध रूप से संचालित होने और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने की इनपुट मिली थी. इसके बाद विशेष टीम का गठन कर जांच की गई, जिसमें कई खामियां पाई गईं."
सीवान हादसे से लिया गया सबक
गौरतलब है कि सीवान में पटाखा बनाने के दौरान हुए एक बड़े विस्फोट में पांच लोगों की जान चली गई थी. वहां बारूद के भारी भंडार में हुए धमाके से दो मंजिला पक्का मकान तक ढह गया था. इसी घटना से सबक लेते हुए मुजफ्फरपुर प्रशासन पटाखों के भंडारण और बिक्री की सघन जांच कर रहा है.
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