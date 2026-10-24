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सिवान ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन, मुजफ्फरपुर में 4-5 पटाखें की दुकानें सील

मुजफ्फरपुर पटाखा दुकान में छापेमारी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के सिवान में पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. दीपावली के त्योहार से पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और उसकी जांच के लिए शनिवार को एक विशेष अभियान चलाया गया.

पटाखा मंडी में छापेमारी