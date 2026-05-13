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जन सुराज नेता के ईंट-भट्टा पर छापेमारी, 62 गैस सिलेंडर बरामद, FIR दर्ज

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में छापेमारी में 62 सिलेंडर बरामद हुआ. इस मामले में जन सुराज नेता सह ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इकरामुल हक पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिला प्रशासन के आदेश पर मंगलवार की शाम यह कार्रवाई की गयी. एक साथ इतनी संख्या में सिलेंडर मिलने से लोगों में चर्चा शुरू हो गयी है.

जन सुराज नेता के ईंट भट्टा पर छापेमारी: इस कार्रवाई के बारे में अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार ने बताया जिलाधिकारी को सूचना मिली थी कि घरेलू सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है. डीएम के निर्देश पर टीम गठित की गयी. इसके बाद छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान जियापोखर थाना अंतर्गत बंदरझुला पंचायत के निहार ईंट-भट्टा में 62 सिलेंडर बरामद किया गया. इसमें 52 बड़ा सिलेंडर और 8 छोटा सिलेंडर शामिल हैं, जिसमें कुछ में गैस भरी थी.

छापेमारी में बरामद सिलेंडर (ETV Bharat)

"गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गयी है. घरेलु सिलेंडर का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था. प्रशासन लगातार घरेलू गैस के स्टॉक वितरण आदि पर नजर बनाए हुए है. कोई भी शिकायत का तुरंत निपटारा कराया जा रहा है." -अनिकेत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी

जन सुराज में महामंत्री हैं इकरामुल: जिला प्रशासन के अनुसार इकरामुल हक ईंट-भट्टा का संचालन करते हैं. इसी ईंट-भट्टा से सिलेंडर बरामद हुआ. इकरामुल हक जनसुराज के नेता बताये जा रहे हैं. तीन दिनों पहले ही 10 मई 2026 को पार्टी का महामंत्री बनाया गया है. जन सुराज पार्टी की ओर से लेटर जारी कर प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने इसकी घोषणा की थी. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं.