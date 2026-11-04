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यमुनानगर के 2 राइस मिलों में छापा, 250 बैग से अधिक की धान कम मिले, एसडीएम ने मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा

यमुनानगर के 2 राइस मिलों में छापा ( ETV Bharat )

यमुनानगरः धान घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है. पिछले साल करोड़ों रुपये के धान घोटाले के बाद इस बार भी धान की खरीद और उठान के बीच गड़बड़ी के आरोप सामने आने लगे हैं. अभी मंडियों से धान का उठान शुरू ही हुआ है कि सरस्वती नगर की दो राइस मिलों में सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले धान का स्टॉक कम मिले हैं. शिकायत पर प्रशासन की टीम ने दोनों मिलों में छापेमारी कर स्टॉक की गिनती की तो करीब 250 बैग धान कम पाए गए. प्रशासन ने मौके पर ही रिपोर्ट तैयार कर मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

धान के स्टॉक कम मिलने पर उठ रहे हैं सवालः धान की खरीद शुरू होते ही यमुनानगर में धान के स्टॉक को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पिछले साल भी जिले में धान से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले सामने आए थे और कई राइस मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. अबकी बार भी सीजन की शुरुआत में ही स्टॉक में गड़बड़ी की शिकायत प्रशासन तक पहुंच गई. जगाधरी के एसडीएम विश्वनाथ सिंह ने बताया कि "शिकायत मिलने पर सरस्वती नगर स्थित सरस्वती राइस मिल और मां शारदे राइस मिल में छापेमारी की गई. यहां सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार धान के स्टॉक का मिलान करने के लिए बोरियों की गिनती करवाई गई. गिनती के दौरान मां शारदे राइस मिल में करीब 100 बैग, जबकि सरस्वती राइस मिल में करीब 150 बैग धान कम पाया गया."