ETV Bharat / state

गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक साथ 12 ठिकानों पर मारा गया छापा

धनबाद: जिले में प्रिंस खान के गुर्गे, उसे आर्थिक व अन्य प्रकार से सहयोग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर, पांडरपाला, भूली समेत एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई. जहां कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की गई.

इन कारोबारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी

पांडरपाला स्थित भट्ठा मोहल्ला इलाके में जमीन कारोबारी मो कैश के आवास पर छापेमारी की गई. वहीं, पांडरपाला क्षेत्र में फल कारोबारी वसीम के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी. साथ ही वासेपुर के आरा मोड़ स्थित उसकी फल दुकान की भी तलाशी ली गई. इसके अलावा वासेपुर के गुलजारबाग इलाके में बाबू खान के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची.

प्रिंस खान गैंग के ठिकानों पर की गई छापेमारी (ETV BHARAT)

हिरासत में लिए गए दो कारोबारी

इस कार्रवाई के दौरान जानवरों के कारोबार से जुड़े नदीम खान और शाहरुख को पुलिस हिरासत में लेने की सूचना है. तलाशी के दौरान नकदी भी बरामद होने की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस की ओर से फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है. एसएसपी ने साफ संकेत दिया है कि प्रिंस खान को मदद देने वाले सफेदपोश लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.