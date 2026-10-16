सहारनपुर की बनर्जी मार्केट में नकली आईफोन की तलाश में छापा, दिल्ली से पहुंची कंपनी की टीम ने की कार्रवाई
नकली आईफोन और नकली पार्ट्स बेचने की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:57 AM IST
सहारनपुर: ब्रांडेड मोबाइल फोन के कारोबार के लिए पहचान रखने वाली सहारनपुर की बनर्जी मार्केट में उस समय हलचल मच गई, जब दिल्ली से पहुंची कंपनी की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कुछ मोबाइल दुकानों पर छापेमारी की. नकली आईफोन और नकली पार्ट्स बेचने की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
छापेमारी की खबर फैलते ही कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए और मौके से चले गए. कार्रवाई के दौरान संदिग्ध मोबाइल फोन और पार्ट्स को कब्जे में लेकर ई-रिक्शा के जरिए थाना नगर कोतवाली पहुंचाया गया. जहां कंपनी से आये अधिकारियों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.
जानकारी के मुताबिक, कंपनी के मैनेजर तौकीर की शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई की गई है. आरोप लगाया गया था कि बनर्जी मार्केट की कुछ दुकानों पर आईफोन के नाम पर नकली मोबाइल फोन और नकली एसेसरीज बेचे जा रही हैं. शिकायत में यह भी आरोप था कि ग्राहकों को असली आईफोन बताकर नकली फोन दिए जा रहे थे. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कंपनी की टीम दिल्ली से सहारनपुर पहुंची.
इसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर चिह्नित दुकानों पर छापेमारी की गई. टीम ने दुकानों में रखे मोबाइल फोन और अन्य सामान की जांच की. इस दौरान कुछ फोन और पार्ट्स को संदिग्ध और नकली बताया गया. कंपनी की ओर से संबंधित व्यापारी और सामान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. एक मोबाइल व्यापारी ने बताया कि बनर्जी मार्केट में पुलिस और कंपनी की टीम की मौजूदगी से व्यापारियों और ग्राहकों के बीच चर्चा शुरू हो गई.
जैसे-जैसे छापेमारी की खबर दूसरे दुकानदारों तक पहुंची, बाजार में हलचल बढ़ती गई. कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और वहां से चले गए. अचानक कई दुकानों के शटर गिरने से बाजार में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. हालांकि, संबंधित दुकानदारों ने दुकानें क्यों बंद कीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में केवल दुकान बंद करने के आधार पर किसी दुकानदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
कार्रवाई के दौरान संदिग्ध बताए जा रहे मोबाइल फोन और अन्य पार्ट्स को कब्जे में लिया गया. इसके बाद सामान को ई-रिक्शा में रखकर थाना नगर कोतवाली पहुंचाया गया. बाजार से सामान ले जाने के दौरान वहां मौजूद लोगों की निगाहें कार्रवाई पर टिकी रहीं. छापेमारी के बाद बनर्जी मार्केट का मोबाइल कारोबार चर्चा में आ गया. ग्राहकों के बीच भी ब्रांडेड मोबाइल की असलियत और नकली सामान की बिक्री को लेकर सवाल उठने लगे.
इस मामले में अब सबसे अहम सवाल बरामद मोबाइल फोन और पार्ट्स की वास्तविक पहचान को लेकर है. जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि कितने फोन डुप्लीकेट हैं, कितने पार्ट्स नकली हैं और संबंधित सामान किन दुकानों से मिला. कंपनी की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बाद पुलिस की जांच और आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों और बरामद सामान की पुष्टि महत्वपूर्ण होगी. फिलहाल, बनर्जी मार्केट में हुई इस छापेमारी ने मोबाइल कारोबारियों के बीच हलचल पैदा कर दी है.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मोबाइल कंपनी की ओर शिकायत मिली थी कि मोबाइल मार्किट में उनकी कंपनी के नाम पर नकली फोन और पार्ट्स बेचे जा रहे हैं. शिकायत के बाद कंपनी अधिकारियों और पुलिस ने बनर्जी मार्केट में छापेमारी की गई.
जब्त सामान को नगर कोतवाली लाया गया है. आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी. जब तक आरोपों की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक किसी दुकानदार की संलिप्तता या दोष को अंतिम रूप से स्थापित नहीं माना जा सकता. हालांकि बरामद बताए जा रहे सभी फोन और पार्ट्स की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
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