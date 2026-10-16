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सहारनपुर की बनर्जी मार्केट में नकली आईफोन की तलाश में छापा, दिल्ली से पहुंची कंपनी की टीम ने की कार्रवाई

बनर्जी मार्केट में नकली आईफोन की तलाश में छापा ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: ब्रांडेड मोबाइल फोन के कारोबार के लिए पहचान रखने वाली सहारनपुर की बनर्जी मार्केट में उस समय हलचल मच गई, जब दिल्ली से पहुंची कंपनी की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कुछ मोबाइल दुकानों पर छापेमारी की. नकली आईफोन और नकली पार्ट्स बेचने की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई से बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

छापेमारी की खबर फैलते ही कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए और मौके से चले गए. कार्रवाई के दौरान संदिग्ध मोबाइल फोन और पार्ट्स को कब्जे में लेकर ई-रिक्शा के जरिए थाना नगर कोतवाली पहुंचाया गया. जहां कंपनी से आये अधिकारियों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.