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रांची के होटल में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस की नाइट रेड में खुली पोल

रांची पुलिस की रेड ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में होटल और बार की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने शनिवार की देर रात बड़ा अभियान चलाया. एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर कोतवाली और लालपुर इलाके में पुलिस की विशेष टीमों ने आधा दर्जन से अधिक होटल और बार में छापेमारी की. इसी दौरान कचहरी चौक के पास स्थित एक होटल में कथित देह व्यापार का खुलासा हुआ. पुलिस ने होटल के कमरों से आधा दर्जन से अधिक युवतियों को पकड़ा, जबकि कई युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.