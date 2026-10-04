रांची के होटल में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस की नाइट रेड में खुली पोल
रांची के कचहरी चौक के एक होटल में देह व्यापार का खुलासा हुआ है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 7:44 AM IST
रांची: राजधानी रांची में होटल और बार की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने शनिवार की देर रात बड़ा अभियान चलाया. एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर कोतवाली और लालपुर इलाके में पुलिस की विशेष टीमों ने आधा दर्जन से अधिक होटल और बार में छापेमारी की. इसी दौरान कचहरी चौक के पास स्थित एक होटल में कथित देह व्यापार का खुलासा हुआ. पुलिस ने होटल के कमरों से आधा दर्जन से अधिक युवतियों को पकड़ा, जबकि कई युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
कमरा बुक कर चल रहा था पूरा खेल
पुलिस के अनुसार, होटल में कमरे बुक कर कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने अचानक होटल में दबिश दी. टीम ने रिसेप्शन से लेकर कमरों तक की जांच की और होटल में ठहरे लोगों का रिकॉर्ड खंगाला. कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई अहम साक्ष्य मिले हैं. पुलिस ने मौके से बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामान को जांच के दायरे में लिया है. इनकी जांच के जरिए पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवतियों को होटल तक कौन पहुंचाता था, ग्राहकों से संपर्क किस माध्यम से होता था और पैसों का लेन-देन कैसे किया जाता था. पुलिस को इस पूरे मामले में दलालों की भूमिका की भी आशंका है.
होटल प्रबंधन की भूमिका भी जांच के घेरे में
एएसपी कोतवाली निखिल राय के अनुसार, फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. होटल के दस्तावेज, कमरों की बुकिंग और मोबाइल से मिलने वाली जानकारी के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच कर रही है कि उसे कथित गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं.
दूसरे होटल-बार भी पुलिस के रडार पर
इस होटल पर कार्रवाई के साथ पुलिस ने शहर के दूसरे होटल और बार को भी जांच के दायरे में लिया है. लालपुर इलाके में भी कई बार की जांच की गई और संदिग्ध युवक-युवतियों से पूछताछ हुई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य होटल और बार की आड़ में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है. जांच पूरी होने के बाद ही कथित नेटवर्क में शामिल लोगों और उनकी भूमिका की पूरी तस्वीर साफ होगी.
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