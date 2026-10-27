फरीदाबाद में पनीर दुकान पर छापेमारी, 250 किलो खराब पनीर किया जाएगा नष्ट, एफआईआर भी होगी दर्ज
हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पनीर दुकान में छापेमारी की गई और 250 किलो खराब पनीर बरामद किया गया है.
Published : October 27, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:04 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की संयुक्त टीम ने जेके पनीर भंडार पर छापेमारी कर करीब 250 किलो खराब पनीर बरामद किया है. टीम ने पनीर के सैंपल लेने के साथ दुकान पर रखी चॉप का सैंपल भी जांच के लिए लिया है. अधिकारियों के मुताबिक, दुकान पर खाद्य पदार्थों के सैंपल पहले भी दो से तीन बार फेल हो चुके थे. इसके बावजूद इनकी बिक्री किए जाने की सूचना मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की. फिलहाल पनीर को नष्ट करने, दुकान को सील करने और दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है.
पनीर भंडार पर छापेमारी : फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने जेके पनीर भंडार पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान दुकान से करीब 250 किलो पनीर मिला. विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं. इसके अलावा दुकान पर रखी चॉप का सैंपल भी लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, विभाग को सूचना मिली थी कि दुकान पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल पहले भी दो से तीन बार फेल हो चुके हैं. इसके बावजूद इनकी बिक्री किए जाने की जानकारी मिलने पर टीम ने छापेमारी की.
250 किलो पनीर नष्ट किया जाएगा : फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग के डेजिग्नेटेड ऑफिसर पुनीत शर्मा के अनुसार, दुकान के संचालक का नाम जुबेर खान बताया गया है. अधिकारियों ने बताया कि दुकान पर मिला करीब 250 किलो पनीर नष्ट किया जाएगा. साथ ही दुकान को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पनीर की सप्लाई मेवात और नूंह की तरफ से की जा रही थी. वहीं, चॉप का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है. अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जानकारी में चॉप मैदे से तैयार होने की बात सामने आई है. मामले में दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है.
लोगों से की सावधानी बरतने की अपील : त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि लोग सस्ते सामान के लालच में आकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता ना करें. खरीदारी करते समय खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और उसकी स्थिति पर ध्यान दें. विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि मिलावटी या मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके.
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