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फरीदाबाद में पनीर दुकान पर छापेमारी, 250 किलो खराब पनीर किया जाएगा नष्ट, एफआईआर भी होगी दर्ज

फरीदाबाद में पनीर दुकान पर छापेमारी ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की संयुक्त टीम ने जेके पनीर भंडार पर छापेमारी कर करीब 250 किलो खराब पनीर बरामद किया है. टीम ने पनीर के सैंपल लेने के साथ दुकान पर रखी चॉप का सैंपल भी जांच के लिए लिया है. अधिकारियों के मुताबिक, दुकान पर खाद्य पदार्थों के सैंपल पहले भी दो से तीन बार फेल हो चुके थे. इसके बावजूद इनकी बिक्री किए जाने की सूचना मिलने पर विभाग ने कार्रवाई की. फिलहाल पनीर को नष्ट करने, दुकान को सील करने और दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है.

पनीर भंडार पर छापेमारी : फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. फूड एंड ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने जेके पनीर भंडार पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान दुकान से करीब 250 किलो पनीर मिला. विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं. इसके अलावा दुकान पर रखी चॉप का सैंपल भी लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, विभाग को सूचना मिली थी कि दुकान पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल पहले भी दो से तीन बार फेल हो चुके हैं. इसके बावजूद इनकी बिक्री किए जाने की जानकारी मिलने पर टीम ने छापेमारी की.