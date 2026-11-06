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नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए गंदलाई के फार्म हाउस पर मारा छापा, 25 पैसे का इनाम घोषित, दो लोगों को पकड़ा

कार्रवाई करती पुलिस ( ETV Bharat Baran )

बारां : नाहरगढ़ में वन कर्मियों से मारपीट के मामले में शुक्रवार को नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर अटरू डीएसपी रामानंद यादव के नेतृत्व में अटरू थाना पुलिस और छबड़ा सीआई राजेश खटाना ने गुंदलाई गांव स्थित एक फार्म हाउस पर छापा मारा. हालांकि नरेश मीणा वहां नहीं मिला. छापे के दौरान पुलिस ने एक थार गाड़ी में से दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह दोनों आरोपी नरेश मीणा के साथी हैं. नरेश मीणा यहां से भाग निकला. नरेश मीणा इनके आगे ही चल रहा था.