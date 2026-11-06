नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए गंदलाई के फार्म हाउस पर मारा छापा, 25 पैसे का इनाम घोषित, दो लोगों को पकड़ा
डीएसपी रामानन्द यादव ने बताया कि इस तलाशी अभियान में जिले के सभी सक्षम थाना अधिकारी को लगाया हुआ है.
Published : November 6, 2026 at 7:38 PM IST
बारां : नाहरगढ़ में वन कर्मियों से मारपीट के मामले में शुक्रवार को नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर अटरू डीएसपी रामानंद यादव के नेतृत्व में अटरू थाना पुलिस और छबड़ा सीआई राजेश खटाना ने गुंदलाई गांव स्थित एक फार्म हाउस पर छापा मारा. हालांकि नरेश मीणा वहां नहीं मिला. छापे के दौरान पुलिस ने एक थार गाड़ी में से दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह दोनों आरोपी नरेश मीणा के साथी हैं. नरेश मीणा यहां से भाग निकला. नरेश मीणा इनके आगे ही चल रहा था.
डीएसपी रामानन्द यादव ने बताया कि पुलिस ने काफी सारी टीमें बनाई हुई हैं. सभी टीमें अलग-अलग जगह पर दबिश दे रही हैं. हम जल्दी ही नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लेंगे. उन्होंने कहा कि किसी भी वांछित अपराधी को पकड़ने के लिए हमारा सूचना तंत्र होता है और आसूचना तंत्र की सूचना के आधार पर ही हम संभावित जगहों पर दबी देकर तलाशी लेते हैं. इस मामले में हमारे आसूचना तंत्र ने जिस प्रकार की सूचना दी उसी के अनुसार छापेमारी की जा रही है.
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उन्होंने कहा कि जब भी वांछित अपराधी फरार होता है, तो इनाम की घोषणा भी होती है, फिलहाल मुझे इनाम की जानकारी नहीं है. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से नरेश मीणा को शरण ना दें और उन्हें समझाएं कि वह सरेंडर कर दें. जो भी आरोप हैं, उनका जवाब दें. उन्होंने बताया कि हमारे इस तलाशी अभियान में जिले के सभी सक्षम थाना अधिकारी को लगाया हुआ है, जिसमें छबड़ा थाना अधिकारी राजेश खटाना की भूमिका महत्वपूर्ण है. साथ ही छीपाबड़ौद थाना पुलिस, अटरू थाना पुलिस, मोठपुर थाना पुलिस समेत लगभग चार-पांच थानों की पुलिस छापेमारी अभियान में जुटी हुई है.
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