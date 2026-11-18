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बिहार में सरकारी दवाओं के काले बाजार का पर्दाफाश, 18 जिलों में 40 जगहों पर छापा

बिहार में मेडिकल स्टोर पर छापा ( ETV Bharat )

पटना: सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री एवं दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्यव्यापी विशेष छापेमारी अभियान चलाया है. अभियान के तहत राज्यभर में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है. अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

दवाओं की अवैध बिक्री की मिली थी सूचना