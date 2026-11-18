बिहार में सरकारी दवाओं के काले बाजार का पर्दाफाश, 18 जिलों में 40 जगहों पर छापा
Bihar medical store Raid:बिहार में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए 18 जिलों में छापेमारी की गई है.
Published : November 18, 2026 at 7:40 AM IST
पटना: सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री एवं दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्यव्यापी विशेष छापेमारी अभियान चलाया है. अभियान के तहत राज्यभर में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है. अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
दवाओं की अवैध बिक्री की मिली थी सूचना
दरअसल बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के आसपास स्थित दवा दुकानों में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी.
18 जिलों में छापेमारी
सूचना मिलने के बाद विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसके तहत सारण (छपरा), रोहतास (सासाराम), पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गयाजी, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, पटना, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण एवं औरंगाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में औषधि नियंत्रण विभाग की टीमों द्वारा दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकांश स्थानों पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है. वहीं, संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है.
पटना में तीन दुकानों पर छापेमारी
पटना के जीएम रोड दवा मंडी स्थित दवा दुकानों की जांच के लिए विभाग द्वारा तीन विशेष टीमों का गठन किया गया था. छापेमारी के दौरान तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 48 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई. साथ ही गुणवत्ता जांच के लिए तीन दवाओं के नमूने लिए गए.
राजधानी की इन दवा दुकानों पर कार्रवाई
जीएम रोड पटना स्थित मेसर्स मां तारा एजेंसी में निरीक्षण के दौरान 10 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई. साथ ही मेसर्स मेडिसिन हाउस को भी नारकोटिक श्रेणी की दवाओं सहित 16 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया गया है. साथ ही गुणवत्ता जांच के लिए एक दवा का नमूना भी लिया गया. वहीं, संबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल प्रस्तुत नहीं किए गए. इसके अलावा मेसर्स मां अपर्णा मेडिसिन पटना को भी 22 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है और दो दवाओं के नमूने लिए गए.
लोहानीपुर में छापेमारी
इसके अलावा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) एवं बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लोहानीपुर में मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स (M/s Andisons Pharmix) दवा निर्माण इकाई में भी छापेमारी की गई. इसी बीच बिना वैध लाइसेंस के दो प्रकार की दवाओं का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया.
लोहानीपुर में 18,140 की दवाएं जब्त
कार्रवाई के तहत बाहरी पैकिंग सहित व बाहरी पैकिंग के बिना रखी गई कुल 18,140 रुपए की दवाएं जब्त की गईं. इसके अलावा दोनों दवाओं की प्राथमिक व बाहरी पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई है. दोनों प्रकार की दवाओं के नमूने जांच एवं विश्लेषण के लिए लिए गए हैं. बिना वैध लाइसेंस के दवा निर्माण करने के मामले में संबंधित इकाई के विरुद्ध विधिक कार्रवाई व मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
जारी रहेगा छापेमारी अभियान
राज्य औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा सभी सहायक औषधि नियंत्रकों (एडीसी) एवं औषधि निरीक्षकों को दवाओं के अवैध निर्माण, बिक्री व सरकारी दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की निरंतर जांच करने का निर्देश दिया गया है. आगामी दिनों में भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान एवं औचक निरीक्षण जारी रहेगा.
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