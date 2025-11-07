ETV Bharat / state

रेवाड़ी में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 9 महिलाएं पकड़ी गई, होटल मैनेजर और स्टाफ भी काबू

हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित हंस रिसोर्ट में चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारा है.

Raid at the spa centre of Hans Resort on the Delhi-Jaipur Highway in Rewari
रेवाड़ी में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 10:22 PM IST

रेवाड़ी : हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित हंस रिसोर्ट में चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारा है. इस दौरान 9 महिलाओं को पकड़ा गया है जो हरियाणा के साथ दूसरे राज्यों की रहने वाली हैं.

स्पा सेंटर पर रेड : जानकारी के मुताबिक पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित हंस रिसोर्ट में सेक्स रैकेट चल रहा है. यहां पर मोबाइल फोन के जरिये ग्राहकों को लडकियां दिखाई जाती है और फिर होटल के कमरे बुक किये जाते है. इसी शिकायत के आधार पर रेवाड़ी एसपी ने डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की. जिसके बाद एक ग्राहक तैयार किया गया और होटल मैनेजर से संपर्क करके लड़कियां दिखाने को कहा गया. होटल में ग्राहक को लड़कियां दिखाई गई. जैसे ही ग्राहक और मैनेजर के बीच डील हुई तो पहले से तैयार पुलिस ने होटल पर रेड डाल दी.

रेवाड़ी में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड (Etv Bharat)

9 महिलाओं को पकड़ा गया : रेड के दौरान होटल में तीन कमरे बुक थे जिसमें आपत्तिजनक स्थिति में महिलाएं मौजूद थी. डीएसपी ने बताया कि 9 महिलाओं को मौके से पकड़ा गया है जो हरियाणा और बाकी राज्यों की रहने वाली है. इसके अलावा होटल मैनेजर और स्टाफ को भी काबू किया गया है. मामले में अभी जांच की जा रही है जिसके बाद जो लोग इस धंधे में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी. डीएसपी रविन्द्र कुमार ने कहा कि होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. होटल को सील कराने के लिए भी जिला उपायुक्त को लिखा जायेगा. साथ ही आगे भी गलत काम करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

