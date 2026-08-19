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बड़ी कार्रवाई: NRHM घोटाले के आरोपी Ex MLA मुकेश श्रीवास्तव के भाई के ठिकानों पर रेड, करीब 28 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

लखनऊ में होटल से लेकर मकान तक करोड़ों का निवेश, इंदिरानगर में निर्माणाधीन इमारत और बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में कृषि भूमि का खुलासा

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पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के भाई के ठिकानों पर छापा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:21 PM IST

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लखनऊ : आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने बड़ी कार्रवाई की है. अयोध्या सेक्टर की विजिलेंस टीम ने 19 अगस्त को पूर्व विधायक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के सगे भाई अजय कुमार श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी की. मुकेश कुमार श्रीवास्तव बलरामपुर के तत्कालीन लिपिक और एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय अयोध्या से सर्च वारंट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. विजिलेंस की टीम ने गोंडा, बलरामपुर और लखनऊ में तीन स्थानों पर एक साथ तलाशी ली.

विजिलेंस के मुताबिक, अजय कुमार श्रीवास्तव बलरामपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात रहे हैं. वह मूल रूप से पयागपुर, जनपद बहराइच के निवासी बताए गए हैं. जांच में उनकी ज्ञात आय के मुकाबले 763.65 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला सामने आया था. इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

तीन ठिकानों पर छापा

जांच के दौरान अजय कुमार श्रीवास्तव से संबंधित तीन ठिकानों की तलाशी ली गई. इनमें गोंडा के जानकीनगर स्थित सीएनएन 33 नंबर का आवास, लखनऊ के गनेशपुर-रहमानपुर क्षेत्र स्थित मिलेनिया रिजेंसी होटल और इंदिरानगर के पटेलनगर सेक्टर-8 में मकान नंबर 631/2 शामिल है. तलाशी के दौरान विजिलेंस को आरोपी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में चल अचल संपत्ति में निवेश किए जाने से संबंधित दस्तावेज मिले. इन दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों और निवेश की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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विजिलेंस की कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में होटल से लेकर मकान तक करोड़ों का निवेश

विजिलेंस की जांच में पता चला है कि लखनऊ के गनेशपुर-रहमानपुर स्थित छह मंजिला मिलेनिया रिजेंसी होटल में 108 कमरों की साज-सज्जा और अन्य सुविधाओं पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का पता चला है. वहीं, होटल के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 15 करोड़ रुपये बताई गई है. इसी क्षेत्र में स्थित तीन मंजिला आवास में भी बड़े निवेश का पता चला. यह आवास आरोपी और उसके भाई की पत्नी के नाम संयुक्त रूप से बताया गया है. इसमें साज-सज्जा और अन्य सामान पर करीब 70 लाख रुपये खर्च किए जाने और निर्माण पर लगभग 2 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा करीब 50 लाख रुपये के अन्य निवेश से संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं.

इंदिरानगर में निर्माणाधीन इमारत

विजिलेंस के मुताबिक, इंदिरानगर के यू-331 क्षेत्र में करीब 4000 वर्गफीट क्षेत्रफल में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत भी जांच के दायरे में आई है. यह संपत्ति आरोपी की पत्नी और उसके भाई की पत्नी के नाम बताई गई है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये आंका गया है. जांच एजेंसी को आरोपी के परिवार के सदस्यों के नाम से संचालित विभिन्न कंपनियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. इन कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और अन्य तथ्यों की अलग से जांच की जा रही है.

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विजिलेंस की कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

गोंडा स्थित घर सील

विजिलेंस टीम ने गोंडा स्थित आरोपी के घर पर भी कार्रवाई की है. आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों की मौके पर मौजूदगी नहीं होने के कारण नियमों के तहत मकान को सील कर दिया गया है. इस मकान के निर्माण की अनुमानित लागत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है.

कृषि भूमि भी जांच में सामने आई

जांच में आरोपी से जुड़े परिवार के सदस्यों के नाम पर बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में कृषि भूमि की भी जानकारी मिली है. इसमें बलरामपुर में 0.648 हेक्टेयर और 0.657 हेक्टेयर भूमि, बहराइच में अलग-अलग गाटा नंबरों पर कुल कई हिस्से और श्रावस्ती में 0.121 हेक्टेयर भूमि शामिल है. विजिलेंस के अनुसार, इन कृषि संपत्तियों को मिलाकर इनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपये आंकी गई है.

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विजिलेंस की कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

करीब 28 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का दावा

विजिलेंस की अब तक की जांच और तलाशी में सामने आए चल-अचल संपत्ति, निवेश और अन्य परिसंपत्तियों के आधार पर आरोपी की कुल संपत्ति करीब 28 करोड़ रुपये पाई गई है. एजेंसी अब बरामद दस्तावेजों और सामने आई संपत्तियों के स्रोत की पड़ताल कर रही है. परिवार के नाम से संचालित कंपनियों और अन्य निवेशों के संबंध में मिली जानकारी की भी अलग से जांच की जा रही है. विजिलेंस की कार्रवाई के बाद अब यह पता लगाने पर जोर है कि आरोपी और उसके परिवार ने इन संपत्तियों में रकम कहां से लगाई और क्या इनका संबंध आरोपी की आय और पद का कथित दुरुपयोग करने से है.

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