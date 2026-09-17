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दुर्ग सेंट्रल जेल में रेड, मोबाइल फोन और सिम सहित कई प्रतिबंधित चीजें बरामद

दुर्ग: अक्सर ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि जेल में कैदी मोबाइल फोन रखते हैं और बाहर लोगों को धमकाते हैं. जेल प्रबंधन और पुलिस लगातार इन शिकायतों पर कार्रवाई भी करती रहती है. गुरुवार को एक बार फिर जिला एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक दबिश देकर पूरे जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया.

जेल में रेड

सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई से जेल प्रशासन और बंदियों में हड़कंप मच गया. कलेक्टर अभिजीत सिंह की अगुवाई में करीब 100 अधिकारियों और जवानों की टीम ने जेल को घेरकर बिना पूर्व सूचना के जांच शुरू की. तलाशी के लिए 10 अलग-अलग टीमें बनाई गई थी. टीमों ने एक-एक बैरक, शौचालय, अहाता और संभावित छिपने वाले स्थानों की बारीकी से जांच की. करीब दो घंटे चली कार्रवाई में दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिलम, लाइटर, कैंची और नेलकटर समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद किए गए.