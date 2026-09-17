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दुर्ग सेंट्रल जेल में रेड, मोबाइल फोन और सिम सहित कई प्रतिबंधित चीजें बरामद

रेड की कार्रवाई के दौरान मौके पर कलेक्टर अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.

RAID AT DURG CENTRAL JAIL
दुर्ग सेंट्रल जेल में रेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 6:05 PM IST

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दुर्ग: अक्सर ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि जेल में कैदी मोबाइल फोन रखते हैं और बाहर लोगों को धमकाते हैं. जेल प्रबंधन और पुलिस लगातार इन शिकायतों पर कार्रवाई भी करती रहती है. गुरुवार को एक बार फिर जिला एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक दबिश देकर पूरे जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया.

जेल में रेड

सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई से जेल प्रशासन और बंदियों में हड़कंप मच गया. कलेक्टर अभिजीत सिंह की अगुवाई में करीब 100 अधिकारियों और जवानों की टीम ने जेल को घेरकर बिना पूर्व सूचना के जांच शुरू की. तलाशी के लिए 10 अलग-अलग टीमें बनाई गई थी. टीमों ने एक-एक बैरक, शौचालय, अहाता और संभावित छिपने वाले स्थानों की बारीकी से जांच की. करीब दो घंटे चली कार्रवाई में दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चिलम, लाइटर, कैंची और नेलकटर समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद किए गए.

दुर्ग सेंट्रल जेल में रेड (ETV Bharat)

सभी बैरकों की हमने जांच की है. बैरक से बीड़ी लाइटर और कैंची जैसे सामान मिले हैं. हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सामान अंदर पहुंचे कैसे: भोजराज अग्रवाल, एएसपी, दुर्ग शहर

बरामद सामानों की जांच की जा रही है. जो फोन और सिम मिले हैं उसकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी. ये पता लगाया जाएगा कि फोन के जरिए बाहर किन-किन लोगों से बात की गई है: अभिजीत सिंह, कलेक्टर दुर्ग

जेल के भीतर से मिले फोन और सिम कार्ड

कार्रवाई के दौरान एडीएम वीरेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी शहर शोभराज अग्रवाल, सीएसपी दुर्ग हर्षित मेहर समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. एडिशनल एसपी भोजराज अग्रवाल ने बताया कि सुबह 6 से 8 बजे तक आकस्मिक चेकिंग की गई और 10 टीमों ने पूरे जेल परिसर की तलाशी ली.

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि बरामद सामान का पंचनामा तैयार कर संबंधित थाना प्रभारी को सौंप दिया गया है. बरामद मोबाइल और सिम कार्ड की जांच की जा रही है. मोबाइल से किन-किन नंबरों पर बातचीत हुई, सिम किसके नाम पर है और जेल के भीतर प्रतिबंधित सामान कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच की जाएगी.

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