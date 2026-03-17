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सामने क्रॉकरी की दुकान, पीछे अवैध पटाखों का गोदाम, जींद पुलिस ने मारी रेड तो फटी रह गई आंखें

जींद : हरियाणा के जींद में पुलिस ने जब एक क्रॉकरी की दुकान में छापा मारा तो आंखें फटी की फटी रह गई. क्रॉकरी दुकान की गोदाम में अवैध पटाखे भरे हुए थे जिसे बेचने की तैयारी थी.

महिला मजदूरों की मौत के बाद रेड : सफीदों में सात मार्च को अवैध फैक्ट्री में आग लगने से हुई 12 महिला मजदूरों की मौत के बाद पुलिस ने गांव कुरड़ में छापेमारी की थी. वहां पर किराये के मकान में बिना अनुमति के पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी और काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी. शिकायत के आधार पर सदर थाना सफीदों पुलिस ने पिछले 11 मार्च को सफीदों निवासी सत्यनारायण, राकेश समेत चार लोगों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ लोगों की जान जोखिम में डालने, मजदूरों को बंधक बना कर रखने, विस्फोट सामग्री का भंडारण करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया था. सदर थाना सफीदों पुलिस ने आरोपी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर अदालत से एक दिन की रिमांड पर लिया था.

सामने क्रॉकरी की दुकान, पीछे अवैध पटाखों का गोदाम (Etv Bharat)

क्रॉकरी की दुकान से मिले पटाखे : पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने एमजी रोड पर क्रॉकरी की दुकान बनाई हुई थी जिसके पीछे गोदाम में पटाखे रखे हुए थे. मंगलवार को डूयटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार राजेश गर्ग के नेतृत्व में पुलिस ने एमजी रोड पर आरोपी सत्यनारायण की दुकान पर दस्तक दी और सर्च अभियान चलाया. इस दौरान पीछे गोदाम से स्मॉग कैंडल, रॉकेट, फुलझड़ी, धरती मार बम, बीड़ी बम, मिक्स पटाखे समेत बाकी सामग्री बरामद की गई. पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सत्यनारायण के खिलाफ शहर थाना सफीदों में गैर इरादतन समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग से मामला दर्ज किया है. सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि रिमांड पर लिए आरोपी की निशानदेही पर उसकी दुकान में सर्च अभियान चलाया था जिसमें पटाखों की पेटियां बरामद हुई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.