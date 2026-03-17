ETV Bharat / state

सामने क्रॉकरी की दुकान, पीछे अवैध पटाखों का गोदाम, जींद पुलिस ने मारी रेड तो फटी रह गई आंखें

हरियाणा के जींद में क्रॉकरी की दुकान में जब जींद पुलिस ने रेड मारी तो गोदाम में अवैध पटाखों का भंडार मिला.

Raid at crockery shop on MG Road in Jind where illegal firecrackers were hidden in the warehouse
सामने क्रॉकरी की दुकान, पीछे अवैध पटाखों का गोदाम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद : हरियाणा के जींद में पुलिस ने जब एक क्रॉकरी की दुकान में छापा मारा तो आंखें फटी की फटी रह गई. क्रॉकरी दुकान की गोदाम में अवैध पटाखे भरे हुए थे जिसे बेचने की तैयारी थी.

महिला मजदूरों की मौत के बाद रेड : सफीदों में सात मार्च को अवैध फैक्ट्री में आग लगने से हुई 12 महिला मजदूरों की मौत के बाद पुलिस ने गांव कुरड़ में छापेमारी की थी. वहां पर किराये के मकान में बिना अनुमति के पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी और काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी. शिकायत के आधार पर सदर थाना सफीदों पुलिस ने पिछले 11 मार्च को सफीदों निवासी सत्यनारायण, राकेश समेत चार लोगों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ लोगों की जान जोखिम में डालने, मजदूरों को बंधक बना कर रखने, विस्फोट सामग्री का भंडारण करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया था. सदर थाना सफीदों पुलिस ने आरोपी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर अदालत से एक दिन की रिमांड पर लिया था.

सामने क्रॉकरी की दुकान, पीछे अवैध पटाखों का गोदाम (Etv Bharat)

क्रॉकरी की दुकान से मिले पटाखे : पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने एमजी रोड पर क्रॉकरी की दुकान बनाई हुई थी जिसके पीछे गोदाम में पटाखे रखे हुए थे. मंगलवार को डूयटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार राजेश गर्ग के नेतृत्व में पुलिस ने एमजी रोड पर आरोपी सत्यनारायण की दुकान पर दस्तक दी और सर्च अभियान चलाया. इस दौरान पीछे गोदाम से स्मॉग कैंडल, रॉकेट, फुलझड़ी, धरती मार बम, बीड़ी बम, मिक्स पटाखे समेत बाकी सामग्री बरामद की गई. पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सत्यनारायण के खिलाफ शहर थाना सफीदों में गैर इरादतन समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग से मामला दर्ज किया है. सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि रिमांड पर लिए आरोपी की निशानदेही पर उसकी दुकान में सर्च अभियान चलाया था जिसमें पटाखों की पेटियां बरामद हुई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

Raid at crockery shop on MG Road in Jind where illegal firecrackers were hidden in the warehouse
जींद पुलिस ने मारी रेड (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : जींद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 महिला मजदूरों की मौत, 17 मजदूर बुरी तरह झुलसे, इलाज के लिए भेजा गया

ये भी पढ़ें : सफीदों फैक्ट्री अग्निकांड के बाद सख्त हुआ प्रशासन, पुलिस की रडार पर जिले के 50 ठिकानें

ये भी पढ़ें : हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी को कहा अलविदा, सारे पदों से इस्तीफा देते हुए छोड़ी पार्टी

TAGGED:

JIND POLICE RAID
JIND CROCKERY SHOP RAID
JIND ILLEGAL FIRECRACKERS
जींद में छापा
JIND POLICE RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.