भागलपुर में आधी रात जेल में DM-SP ने की छापेमारी, एक दिन पहले ही हुई थी बंदी की मौत
Bhagalpur Central Jail: भागलपुर जेल में DM-SP ने आधी रात को रेड की, एक दिन पहले विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या की थी. रिपोर्ट-अमरजीत सिंह
Published : November 27, 2026 at 11:17 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में गुरुवार की आधी रात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी कर दी. रात 12 बजे से शुक्रवार की सुबह 3 बजे तक करीब तीन घंटे चले इस विशेष तलाशी अभियान से जेल के अंदर हड़कंप मच गया.
विचाराधीन कैदी ने की थी आत्महत्या
छापोमारी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ. एक दिन पहले विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या की थी. हालांकि इस कार्रवाई का मकसद जेल के भीतर आपराधिक गतिविधियों और प्रतिबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल की आशंका को पूरी तरह खत्म करना था.
जिलाधिकारी और एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी
दरअसल, गुरुवार की देर रात करीब 12 बजे पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम अचानक विशेष केंद्रीय कारा, भागलपुर पहुंची. इसके बाद जेल परिसर में विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया गया. प्रभारी जिलाधिकारी और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव के संयुक्त नेतृत्व में टीम ने बंदी वार्ड से लेकर अस्पताल, भंडार गृह और स्नानागार तक की सघन तलाशी ली.
तीन घंटे तक चली सघन तलाशी
छापेमारी में सिटी एसपी अतुलेश झा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अन्य वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे. अधिकारियों ने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं का भी जायजा लिया. करीब तीन घंटे तक चले इस सघन तलाशी अभियान के दौरान जेल के अंदर अफरा-तफरी और हड़कंप की स्थिति बनी रही.
क्या था छापेमारी का मुख्य उद्देश्य?
पूरी तलाशी के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम को कोई भी आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामान नहीं मिला. इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य जेल के अंदर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों की संभावना को समाप्त करना है. साथ ही मोबाइल फोन, नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करना भी अभियान का अहम मकसद है.
क्या कहते हैं एसएसपी?
भागलपुर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि जेल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समय-समय पर इस तरह के औचक निरीक्षण और विशेष छापेमारी अभियान चलाए जाते रहेंगे, ताकि जेल के अंदर से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो सके.
"पुलिस अपराध नियंत्रण, विधि-व्यवस्था संधारण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जेल की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी."- प्रमोद कुमार यादव, एसएसपी, भागलपुर
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