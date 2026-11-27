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भागलपुर में आधी रात जेल में DM-SP ने की छापेमारी, एक दिन पहले ही हुई थी बंदी की मौत

भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में गुरुवार की आधी रात पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी कर दी. रात 12 बजे से शुक्रवार की सुबह 3 बजे तक करीब तीन घंटे चले इस विशेष तलाशी अभियान से जेल के अंदर हड़कंप मच गया.

विचाराधीन कैदी ने की थी आत्महत्या