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बरेली महिला जिला अस्पताल में छापा, सीएमएस समेत कई कर्मचारी मिले गायब

बरेली महिला अस्पताल में सीएमएस समेत कई कर्मचारी गायब मिले. ( ईटीवी भारत )

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम में उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मीरगंज निधि डोडवाल, अपर उपजिलाधिकारी (सदर) मल्लिका नैन, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राना और सहायक निदेशक मत्स्य गायत्री पाण्डेय शामिल रहीं. अधिकारियों के अस्पताल पहुंचते ही कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

बरेली महिला अस्पताल में सीएमएस समेत कई कर्मचारी गायब मिले. (ईटीवी भारत)

सीएमएस समेत कई डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले, जबकि मरीजों ने इलाज और जांच को लेकर गंभीर शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं.

बरेली: महिला जिला अस्पताल बरेली में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रशासनिक महिला अधिकारियों की एक टीम ने अचानक औचक निरीक्षण कर दिया. निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई.

निरीक्षण के दौरान महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. त्रिभुवन प्रसाद अस्पताल में मौजूद नहीं मिले. ड्यूटी रोस्टर में तैनात गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. शमी और डॉ. मीनाक्षी भी अनुपस्थित पाई गईं. इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के कई कर्मचारी भी ड्यूटी से गायब मिले.

बरेली महिला जिला अस्पताल में छापे में सीएमएस समेत कई कर्मचारी गायब मिले. (ईटीवी भारत)

निरीक्षण के दौरान मरीजों ने अधिकारियों को बताया कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तीन महीने बाद की तारीख दी जा रही है. इतनी लंबी प्रतीक्षा के कारण मरीजों को निजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है. अधिकारियों ने जब अल्ट्रासाउंड रजिस्टर की जानकारी मांगी, तो मौके पर मौजूद जिम्मेदार कर्मचारी स्पष्ट ज़वाब नहीं दे सके.

मरीजों ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। एक महिला मरीज ने बताया कि कुछ पैथोलॉजी जांच अस्पताल में नहीं हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें बाहर निजी लैब में जांच करानी पड़ रही है.

वहीं दूसरी मरीज ने बताया कि अस्पताल में जरूरी दवाएं और इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए बाजार से महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं.

बरेली महिला जिला अस्पताल में छापा. (ईटीवी भारत)

निरीक्षण टीम को अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर न तो स्ट्रेचर मिले और न ही व्हीलचेयर उपलब्ध थी. मौके पर वार्ड सहायक और सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं मिले. हेल्प डेस्क पर शिकायत पंजिका का रखरखाव भी संतोषजनक नहीं पाया गया.

निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. साथ ही अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल सुधारने के आदेश भी जारी किए गए. बरेली सूचना विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण की जानकारी प्रेस रिलीज के माध्यम से मीडिया को दी है.