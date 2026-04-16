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अंधेरे में पुलिस की दबिश, रोशनी होने पर माफिया पस्त, तीन थानों की पुलिस ने बालू घाट घेरा

गया के बेलागंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किया हैं. पढ़ें पूरी खबर

illegal sand mining in Gaya
गया में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 1:24 PM IST

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गया: बिहार के गया में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस एक्शन में है. गुरुवार की सुबह 4:00 बजे अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ा एक्शन हुआ है. पुलिस ने 11 अवैध बालू खनन में लगे ट्रैक्टर और ट्राली को जब्त किया है. लाखों रुपए जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सुबह सवेरे ही पुलिस की कई टीम अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने बेलागंज के बरौनी घाट पर पहुंची थी.

एसएसपी के आदेश पर कार्रवाई : जिला पुलिस के द्वारा अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है. इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से अवैध खनन को लेकर कई दिशा-निर्देश भी जारी हुए थे. गुरुवार की सुबह पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के आदेश पर कार्रवाई की है.

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कई थानों की पुलिस ने किया छापा (ETV Bharat)

तीन थानों की पुलिस का छापा: डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और अधिकारियों की एक बड़ी टीम ने मिलकर एक्शन लिया है, इस टीम में चंदौती थाना अध्यक्ष, मेन थाना अध्यक्ष, पाई बीघा थाना अध्यक्ष और सभी थानों के पुलिस जवान शामिल थे. डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस ने छापेमारी की है.

"इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. केस भी दर्ज हो रहा है. जुर्माने की भी करवाई चल रही है. हालांकि पुलिस की टीम को देखते हुए अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर छोड़ कर फरार होने में कामयाब रहे."- सुशील कुमार, एसएसपी गया

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माफियाओं में हड़कंप (ETV Bharat)

पूरी तैयारी के साथ गई थी पुलिस: गुरुवार की सुबह जिला पुलिस बेलागंज थाना क्षेत्र के बालू घाट पर अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन इससे पहले पुलिस ने छापेमारी के लिए बड़ी तैयारी की थी. काफी संख्या में पुलिस जवानों को टीम में शामिल किया गया था.

खुद विधि व्यवस्था के डीएसपी इसका नेतृत्व कर रहे थे. कारण यही था कि पिछले कुछ दिनों में गया में शराब और अवैध खनन को रोकने पहुंची पुलिस की टीम पर माफियाओं के लोगों ने हमला किया है, अब पुलिस इसको लेकर सतर्क है.

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