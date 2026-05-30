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बारां: पार्वती नदी पर अवैध खनन के खिलाफ छापा, 54 वाहन जब्त, कई वाहन चालक मौके से हुए फरार

बारां जिले में अवैध खनन ( Courtsey - Baran Police )

बारां: जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बारां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मांगरोल क्षेत्र में पार्वती नदी पर छापा मारकर अवैध खनन में संलिप्त 54 वाहनों को जब्त किया है. इस संयुक्त कार्रवाई में जिला विशेष टीम (DST) तथा चार थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया. पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचना के आधार पर पार्वती नदी के विभिन्न स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई. कार्रवाई के दौरान नदी क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज सामग्री का उत्खनन और परिवहन करते पाए गए वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया. जानकारी के अनुसार, पुलिस की टीमों ने योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर शिकंजा कसा. कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जबकि बड़ी संख्या में वाहन पुलिस के कब्जे में लिए गए. जब्त किए गए वाहनों में ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और अन्य परिवहन साधन शामिल बताए जा रहे हैं. जब्त वाहनों के संबंध में खनन विभाग और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. इस बड़ी कार्रवाई से अवैध खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया. पढ़ें: अलवर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, 2 साल में दर्ज हुए 249 मामले, रैणी में 25 ट्रैक्टर और 11 मशीनें जब्त