बारां: पार्वती नदी पर अवैध खनन के खिलाफ छापा, 54 वाहन जब्त, कई वाहन चालक मौके से हुए फरार
पुलिस की टीमों ने योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर शिकंजा कसा.
Published : May 30, 2026 at 8:10 PM IST
बारां: जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बारां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मांगरोल क्षेत्र में पार्वती नदी पर छापा मारकर अवैध खनन में संलिप्त 54 वाहनों को जब्त किया है. इस संयुक्त कार्रवाई में जिला विशेष टीम (DST) तथा चार थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया. पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचना के आधार पर पार्वती नदी के विभिन्न स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई.
कार्रवाई के दौरान नदी क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज सामग्री का उत्खनन और परिवहन करते पाए गए वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया. जानकारी के अनुसार, पुलिस की टीमों ने योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर शिकंजा कसा. कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जबकि बड़ी संख्या में वाहन पुलिस के कब्जे में लिए गए. जब्त किए गए वाहनों में ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और अन्य परिवहन साधन शामिल बताए जा रहे हैं. जब्त वाहनों के संबंध में खनन विभाग और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. इस बड़ी कार्रवाई से अवैध खनन में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया.
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पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार के सुपरवीजन में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया. टीमों ने कार्रवाई करते हुए थाना मांगरोल क्षेत्र के ग्राम मुण्डिया, बालुन्दा व सुरताक पर पार्वती नदी में छापामारी कर ग्राम मुण्डिया के पास से अवैध खनन करते हुए 4 एलएनटी पॉकलेण्ड मशीन, 3 जेसीबी, 22 ट्रैक्टर मय ट्रोली और 1 डम्पर बजरी से भरा हुआ जब्त किया. वहीं 3 खाली ट्रैक्टर, 7 खाली ट्रोली एवं ग्राम बालुन्दा के पास से 1 एलएनटी पॉकलेण्ड मशीन, सुरताक से 1 एलएनटी पॉकलेण्ड मशीन, 2 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर खाली, 2 नाव व 1 मोटरसाइकिल को 207 मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया गया.
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इसी क्रम में थाना किशनगंज के ग्राम बिसलाई के पास अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 एलएनटी पॉकलेण्ड मशीन, 1 डम्पर, 1 ट्रैक्टर मय ट्रोली भरे हुए को 207 मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया गया है. इसी क्रम में ग्राम पापड़ली थाना सीसवाली में भी अवैध बजरी के स्टॉक के विरुद्ध कार्रवाई की गई. जिस पर जिस पर खनन विभाग द्वारा 29600 रुपए का जुर्माना किया गया. अवैध खनन के संबंध में जो अनियमितता पाई गई हैं, उसकी मौका रिपोर्ट बनाई गई है. कार्रवाई के संबंध में खनन विभाग व परिवहन विभाग को अवगत कराया गया है. इस संबंध में अग्रिम पुलिस कार्रवाई जारी है.