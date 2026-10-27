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कई फायरिंग की वारदातों के पीछे राहुल सिंह गिरोह का हाथ! कांके से भारतमाला प्रोजेक्ट और लातेहार तक जुड़े तार

रांचीः राजधानी रांची से लेकर गुमला, लोहरदगा और लातेहार तक फायरिंग की घटनाओं में कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के शूटरों की कथित संलिप्तता सामने आई है. कांके रिंग रोड स्थित पेट्रोल पंप के बाहर गोलीबारी से शुरू हुई जांच में अब भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी कंस्ट्रक्शन साइट और लातेहार के पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग के तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं. रांची पुलिस की कार्रवाई के बाद गिरोह की गतिविधियों और उसके नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अलग-अलग इलाकों में फायरिंग की इन घटनाओं के पीछे एक ही रणनीति थी या इनके मकसद अलग-अलग थे.

रांची के एसएसपी राकेश रंजन के अनुसार, कांके रिंग रोड स्थित पेट्रोल पंप के बाहर 11 अक्टूबर को हुई फायरिंग की जिम्मेदारी बाद में राहुल सिंह गिरोह ने ली थी. इस घटना के बाद से ही पुलिस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. मामले की जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की. इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरोह का शूटर शाहिद घायल हो गया. वह लोहरदगा का रहने वाला है.

एसएसपी राकेश रंजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शाहिद ने पूछताछ में फायरिंग करने की बात बताई

पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में घायल शाहिद से पूछताछ के दौरान कई अन्य फायरिंग की घटनाओं में उसकी कथित भूमिका की जानकारी मिली है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने राहुल सिंह के आदेश पर कई वारदातों को अंजाम देने की बात बताई है. पुलिस अब उसके बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

रांची में एनकाउंटर की घटना के बाद जांच करते एसएसपी व पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई फायरिंग का मामला भी सामने आया है. पुलिस को आशंका है कि इस घटना में भी राहुल सिंह गिरोह के शूटरों की भूमिका हो सकती है. इसके अलावा लातेहार में पेट्रोल पंप के बाहर हुई गोलीबारी में भी आरोपियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं. इन घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो पुलिस की जांच का दायरा अब रांची से बाहर दूसरे जिलों तक फैल गया है. अलग-अलग जिलों में वारदातों को अंजाम देने के लिए शूटरों को निर्देश कौन देता था और उन्हें हथियार समेत अन्य संसाधन कैसे उपलब्ध कराए जाते थे. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका और संभावित सहयोगियों की भी पड़ताल कर रही है.