NEET-2026 में आंगनबाड़ी सेविका के बेटे का कमाल, हासिल किया 3012 ऑल इंडिया रैंक
धनबाद के राहुल राज ने NEET 2026 में ऑल इंडिया रैंक 3012 हासिल की है.
Published : July 17, 2026 at 9:22 PM IST
धनबाद: जिला के डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने NEET-2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल, अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है. स्कूल के तीन छात्र राहुल राज, अदिति राज और श्रिस्ती कुमारी की उल्लेखनीय सफलता से पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है.
आंगनबाड़ी सेविका हैं राहुल की मां
तोपचांची प्रखंड के कामता गांव निवासी राहुल राज ने NEET-2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3012 तथा ओबीसी श्रेणी में 1136वीं रैंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. राहुल के पिता राजेंद्र प्रसाद महतो झारखंड पुलिस में बोकारो में कार्यरत हैं जबकि उनकी माता आंगनबाड़ी सेविका हैं. साधारण परिवार से आने वाले राहुल ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.
शानदार प्रदर्शन से बढ़ा स्कूल का गौरव
वहीं अदिति राज ने 583 अंक प्राप्त करते हुए 99.15 पर्सेंटाइल हासिल किया है. उनकी ऑल इंडिया रैंक 16805 तथा कैटेगरी रैंक 6468 रही जबकि दूसरी ओर श्रिस्ती कुमारी ने 557 अंक और 98.38 पर्सेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 32154 तथा कैटेगरी रैंक 16805 प्राप्त की. दोनों छात्राओं ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से स्कूल का गौरव बढ़ाया है.
स्कूल को विद्यार्थियों की उपलब्धि पर गर्व: प्राचार्य
तीनों विद्यार्थियों की सफलता पर डीएवी पब्लिक स्कूल, कोयला नगर की प्राचार्य डॉ. डीसी बनर्जी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्कूल को अपने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर गर्व है. उन्होंने विशेष रूप से राहुल राज का उल्लेख करते हुए कहा कि वह शुरू से ही अनुशासनप्रिय, मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र रहा है तथा सभी शिक्षक उसकी मेहनत और व्यवहार की प्रशंसा करते हैं.
तीनों छात्रों ने बढ़ाया स्कूल का गौरव
उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राहुल आगे चलकर एक कुशल डॉक्टर बनेगा और समाज की निस्वार्थ सेवा करेगा. चिकित्सा ऐसा पेशा है, जिसके माध्यम से सीधे तौर पर आम लोगों की मदद की जा सकती है. उन्होंने आशा जताई कि राहुल भविष्य में भी अपने माता-पिता और विद्यालय का नाम रोशन करेगा, साथ ही उन्होंने अदिति राज और श्रिस्ती कुमारी की सफलता की भी सराहना करते हुए कहा कि दोनों छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन से विद्यालय का गौरव बढ़ाया है और वे भी चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देगी.
पढ़ाई के प्रति गंभीर था राहुल
वहीं राहुल के पिता राजेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि राहुल शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और बेहद मेहनती रहा है. बचपन से ही उसका सपना डॉक्टर बनने का था और उसी लक्ष्य को लेकर उसने लगातार मेहनत की. आज उसकी इस सफलता के साथ न सिर्फ उसका, बल्कि पूरे परिवार का वर्षों पुराना सपना साकार होता नजर आ रहा है.
तीनों विद्यार्थियों की उपलब्धि बनीं दूसरों के लिए प्रेरणा
तीनों विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर शिक्षकों, परिजनों, मित्रों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अनुशासन, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. यह उपलब्धि क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी.
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