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EXPLAINER : मिशन 2028 में राहुल का युवा राग, क्या मजबूत करेगा बस्तर में आदिवासी बुनियाद, बीजेपी का दावा कांग्रेस को जनता ने नकारा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राहुल गांधी, आदिवासी और उसके आधार पर 2028 फतेह की नई रणनीति को बनाने में जुटी है. आदिवासी फार्मूले को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रख रही है उसका तोड़ आदिवासी फार्मूले के साथ ही कांग्रेस भी निकालने में लगी है. बस्तर में तीन दिनों तक हुए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के बाद राहुल गांधी के बस्तर दौरे को लेकर प्रस्तावित कांग्रेस के कार्यक्रम ने भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी राजनीति पर नया समीकरण तैयार करने के लिए एक मुद्दा और मसौदा दोनों दे दिया है.





आदिवासी सीएम का चेहरा दिखाकर राजनीति

छत्तीसगढ़ में मुद्दे की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अक्सर आदिवासी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के पद को लेकर बात उठाती रहती है. छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आदिवासी समीकरण और आदिवासी मुख्यमंत्री के बदौलत छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले एजेंडे में होता है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विकास के लिए संकल्पित है. और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है. उनका आरोप भी यही रहा है कि कांग्रेस को जब भी सत्ता मिली है आदिवासियों के साथ सिर्फ भेदभाव किया गया है. भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समीकरण को सबसे ऊपर रखकर इस कार्ड को इसलिए भी खेल रही है कि आदिवासी समीकरण का सबसे मजबूत आधार सरगुजा और बस्तर डिवीजन में है. यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कार्ड के बदौलत मजबूत स्थिति में रहती है तो उसके लिए 2028 फतेह का फार्मूला आसान हो जाएगा.





मुद्दा चिंतन का है

2028 के लिए चुनावी रणनीति भले अभी दूर है लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर अपने सटीक गुणा गणित को बैठाने में जुटी है. बस्तर में कांग्रेस के तीन दिन के प्रशिक्षण शिविर में पार्टी को लोगों के बीच किस तरीके से जाना है यह मुद्दा काफी अहम है. इसके पीछे पार्टी का मजबूत तर्क भी है और राजनीति का आधार भी है. 2014 में मोदी के प्रचंड आधार के बाद भी बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी. 2018 में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो गया. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बस्तर में जीती जरूर है लेकिन जिस तरीके से जीतना चाहिए था उसे पर एक प्रश्न चिह्न जरूर लगा है.

बस्तर के कई क्षेत्र अब भी चुनौती

कांकेर की जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के भोजराज नाग विजयी हुए हैं उसमें जीत का अंतर काफी कम है. कांकेर संसदीय क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है. कोरबा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा है. उसके बाद सरगुजा अंचल भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तो जरूर है लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है. ऐसे में आदिवासी समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने बस्तर से जी प्रशिक्षण शिविर को शुरू किया है उसके एक नहीं कई मायने हैं जो एक साथ साधने की कोशिश हो रही है.





कांग्रेस का राहुल कार्ड

राहुल गांधी को अपने सबसे बड़े राजनीतिक आधार स्तंभ बनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का दौरा काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है. जून महीने में जिला अध्यक्षों की हुई बैठक में राहुल गांधी रायपुर आए थे और पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी मजबूती से तैयार रहने का जोश भी भरा था. राहुल गांधी के दौरे के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू किया उसमें स्थानीय मुद्दों पर जोर तो जरूर है पार्टी के भीतर बनी गुटबाजी कुछ हद तक किनारे हुई है.



उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से दीपक बैज और सरगुजा से बाबा की राजनीति पर बयान बाजी होती थी उसे पर एक बड़ा विराम लगा है. उसके साथ ही पार्टी और संगठन के विस्तार को लेकर के भी काम शुरू हुआ है. लेकिन उसमें सबसे बड़ा आधार दीपक बैज का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहना बना है. आदिवासी समीकरण बनाने में, आदिवासी समीकरण के जिस कार्ड को लेकर के कांग्रेस चली है उसकी दूरी बहुत लम्बी है.





राहुल कार्ड का मजमून

बस्तर में राहुल का प्रोग्राम कराने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



ओबीसी समीकरण का रण

आदिवासी समीकरण का कार्ड भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए लगातार खेलती रही है. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने भी आदिवासी चेहरे को बैठा रखा है. ओबीसी को साधने के लिए भूपेश बघेल के जिस कार्ड को कांग्रेस पार्टी लेकर चलती है उसका तोड़ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नहीं निकल पाई है. प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किरण सिंह देव का एक अलग समीकरण है. जिसमें ओबीसी और आदिवासी वोट समीकरण जाति आधार पर उतना बड़ा गोल बंद होता नहीं दिख रहा है. केदार कश्यप पर कार्ड जरूर खेला गया. लेकिन जिस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से गोल बंदी करती है. उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वाला कार्ड अभी भी भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल डाल देता है.

क्या होगा राजनीतिक समीकरण ?

ऐसे में बस्तर से शुरू हुए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के बाद नया राजनीतिक समीकरण क्या होगा यह आने वाले समय में पता चलेगा. लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस किस राजनीतिक गोलबंदी में भारतीय जनता पार्टी के नए सियासी समीकरण को आदिवासी क्षेत्र में बैठने के लिए विवश जरूर किया है. क्योंकि विकास के मुद्दे पर जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी करती है.उसमें जाति आधार वाली राजनीति से अलग राग जपना उसके लिए मुश्किल हो रहा है और जाति आधार से अलग ना जा पाने की भारतीय जनता पार्टी की यही मजबूरी कांग्रेस की आदिवासी समीकरण की मजबूती बनती जा रही है.



बीजेपी के मॉडल को कांग्रेस ने कहा लूट का जरिया



भाजपा के प्रचारित बस्तर के कथित विकास मॉडल को स्थानीय बस्तरिया आदिवासियों के विनाश और कॉर्पाेरेट लूट का मॉडल बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि डबल इंजन सरकार बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ’विकास और सुरक्षा’ के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और सरेंडर कर चुके समर्पित नक्सली पुनर्वास नीति के लाभों से वंचित हैं। कल ही महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली से मुख्यधारा में लौटे 50 से अधिक पूर्व नक्सलियों को उनके गृह क्षेत्र बस्तर भेजा गया, पुनर्वास योजनाओं के वायदों का कितना लाभ उन्हें प्रदान किया गया यह बताने की स्थिति में सरकार नहीं है.