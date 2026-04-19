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आरएएस 2024: दो साल की उम्र में पिता को खोया, मां का संघर्ष देख पहले प्रयास में चयनित राहुल

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के छोटे से गांव मीना सीमला निवासी राहुल मीना ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) भर्ती परीक्षा 2024 में एसटी वर्ग में 58 वीं रैंक हासिल की. राहुल का यहां तक का सफर इतना आसान नहीं था. खासकर उनकी माता कमलेश देवी के लिए. कमलेश देवी ने पति रामेश्वर मीना को उस समय खो दिया, जब राहुल महज दो साल का था.

माता कमलेश देवी ने बताया कि पति रामेश्वर मीना शिक्षक थे. उनके आकस्मिक निधन से परिवार पर अचानक संकट आ गया. चार बहनों के बीच राहुल इकलौता भाई है. पिता की मौत के बाद मां कमलेश ने अपने पांचों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाई. इसी संघर्ष ने राहुल को मजबूत बनाया और आरएएस परीक्षा में पहले ही प्रयास में एसटी वर्ग में 58वीं रैंक हासिल की. माता कमलेश सिकराय पंचायत समिति में सहायक कर्मचारी हैं. उन्होंने अपने पांचों बच्चों की परवरिश और शिक्षा की जिम्मेदारी अकेले निभाई. सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं दिया. मां की मेहनत और त्याग राहुल की सबसे बड़ी ताकत बनी.

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