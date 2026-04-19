आरएएस 2024: दो साल की उम्र में पिता को खोया, मां का संघर्ष देख पहले प्रयास में चयनित राहुल
पिता के निधन से परिवार को मां ने संभाला. राहुल की तीन बहनें सरकारी नौकरी में है. राहुल खुद सीएजी आफिस में राजपत्रित अधिकारी है.
Published : April 19, 2026 at 2:50 PM IST
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के छोटे से गांव मीना सीमला निवासी राहुल मीना ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) भर्ती परीक्षा 2024 में एसटी वर्ग में 58 वीं रैंक हासिल की. राहुल का यहां तक का सफर इतना आसान नहीं था. खासकर उनकी माता कमलेश देवी के लिए. कमलेश देवी ने पति रामेश्वर मीना को उस समय खो दिया, जब राहुल महज दो साल का था.
माता कमलेश देवी ने बताया कि पति रामेश्वर मीना शिक्षक थे. उनके आकस्मिक निधन से परिवार पर अचानक संकट आ गया. चार बहनों के बीच राहुल इकलौता भाई है. पिता की मौत के बाद मां कमलेश ने अपने पांचों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाई. इसी संघर्ष ने राहुल को मजबूत बनाया और आरएएस परीक्षा में पहले ही प्रयास में एसटी वर्ग में 58वीं रैंक हासिल की. माता कमलेश सिकराय पंचायत समिति में सहायक कर्मचारी हैं. उन्होंने अपने पांचों बच्चों की परवरिश और शिक्षा की जिम्मेदारी अकेले निभाई. सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बच्चों के सपनों को टूटने नहीं दिया. मां की मेहनत और त्याग राहुल की सबसे बड़ी ताकत बनी.
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राहुल का आरएएस परीक्षा 2024 में चयन केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि उस जज्बे की मिसाल है, जो कठिन हालात में भी अपने पथ पर डटा रहता है. राहुल की तीन बहनें पहले से सरकारी नौकरी में है और एक बहन एसआई परीक्षा की तैयारी में जुटी है. राहुल खुद भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) विभाग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी हैं. इससे पहले वे जयपुर में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. राहुल ने नौकरी के साथ RAS की तैयारी की. राहुल ने अपनी सफलता का श्रेय मां कमलेश देवी के संघर्ष, परिवार के सहयोग और गुरुओं के मार्गदर्शन को दिया. राहुल ने अपने गुरु सुभाष चतुर्वेदी और बालाजी महाराज की कृपा को अपनी सफलता का अहम आधार बताया.
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