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देश में अस्थिरता और भ्रम फैला रहे राहुल; जगदम्बिका पाल ने साधा निशाना

जगदम्बिका पाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसद और वक्फ जेपीसी के पूर्व चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष और विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. कहा है कि संविधान देश की सर्वोच्च संस्था है और इसके दायरे में रहकर ही काम किया जाना चाहिए, लेकिन देश के मुख्य विपक्षी दल और उनके नेता संसद की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं. आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन की कार्यवाही में आते ही नहीं हैं और यदि कभी आते भी हैं तो केवल पांच मिनट के लिए हंगामा करने के बाद सदन छोड़कर चले जाते हैं. यदि किसी को देश की जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनने का बड़ा अवसर दिया है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह पार्लियामेंट और विधायिका के भीतर जनसमस्याओं और देश के कानूनों पर गंभीर चर्चा करे. पिछला पूरा सत्र जिस तरह से वाश आउट हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाले विपक्ष की है.

जगदम्बिका पाल (Video Credit; ETV Bharat) सांसद पाल ने राहुल गांधी के हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमने पर तंज कसा. कहा कि यदि उन्हें वास्तव में संविधान की बुनियादी जानकारी होती तो शायद भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होता कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता किसी राजनीतिक या नीतिगत मुद्दे को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट मार्च कर दे. या मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने की बात कहे. उन्होंने याद दिलाया कि भारतीय संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत तय है, जिसके तहत न्यायपालिका का काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना है और इसके नियम बिल्कुल अलग हैं. यदि विपक्ष को किसी भी कानून पर कोई ऐतराज है तो उसके लिए देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद का मंच मौजूद है. अपने खुद के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वे वक्फ कानून की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे, तब उस महत्वपूर्ण कानून पर लोकसभा में पंद्रह घंटे और राज्यसभा में सोलह घंटे की लंबी मैराथन बहस के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की गई थी.