देश में अस्थिरता और भ्रम फैला रहे राहुल; जगदम्बिका पाल ने साधा निशाना
कहा उन्हें संविधान की बुनियादी जानकारी नहीं, जनता ने विपक्ष को नकारा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:10 PM IST
बस्ती: डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसद और वक्फ जेपीसी के पूर्व चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष और विशेष तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. कहा है कि संविधान देश की सर्वोच्च संस्था है और इसके दायरे में रहकर ही काम किया जाना चाहिए, लेकिन देश के मुख्य विपक्षी दल और उनके नेता संसद की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं. आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन की कार्यवाही में आते ही नहीं हैं और यदि कभी आते भी हैं तो केवल पांच मिनट के लिए हंगामा करने के बाद सदन छोड़कर चले जाते हैं. यदि किसी को देश की जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनने का बड़ा अवसर दिया है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह पार्लियामेंट और विधायिका के भीतर जनसमस्याओं और देश के कानूनों पर गंभीर चर्चा करे. पिछला पूरा सत्र जिस तरह से वाश आउट हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाले विपक्ष की है.
सांसद पाल ने राहुल गांधी के हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमने पर तंज कसा. कहा कि यदि उन्हें वास्तव में संविधान की बुनियादी जानकारी होती तो शायद भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होता कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता किसी राजनीतिक या नीतिगत मुद्दे को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट मार्च कर दे. या मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने की बात कहे. उन्होंने याद दिलाया कि भारतीय संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत तय है, जिसके तहत न्यायपालिका का काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना है और इसके नियम बिल्कुल अलग हैं. यदि विपक्ष को किसी भी कानून पर कोई ऐतराज है तो उसके लिए देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद का मंच मौजूद है. अपने खुद के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि जब वे वक्फ कानून की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे, तब उस महत्वपूर्ण कानून पर लोकसभा में पंद्रह घंटे और राज्यसभा में सोलह घंटे की लंबी मैराथन बहस के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की गई थी.
संसद के बजाय सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर देश में अराजकता और हुड़दंग का माहौल पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया. कहा कि न्यायपालिका या अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर रास्ता जाम करना और अराजकता फैलाना किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल का काम नहीं हो सकता. देश की जनता ने विपक्ष की इन नकारात्मक नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया है, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां हों. आज ये सभी दल मिलकर केवल एक ही राग अलाप रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि इनके पास जनता के हितों से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है.
उत्तर प्रदेश की स्थानीय राजनीति पर बात करते हुए सांसद पाल ने समाजवादी पार्टी पर भी कड़ा प्रहार किया. विश्वास जताते हुए कहा कि जिस तरह से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को भारी बहुमत दिया था, वैसी ही ऐतिहासिक जीत आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर दर्ज की जाएगी. दावा किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक तीन महीने पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों का पार्टी छोड़कर लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि राज्य में समाजवादी पार्टी का जनादेश अब पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है.
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