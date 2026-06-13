प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों से सीधे बात करेंगे राहुल गांधी, 17 जून को कोटा से करेंगे राष्ट्रव्यापी संवाद की शुरुआत
राहुल गांधी के राष्ट्रव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने एनएसयूआई और युवक कांग्रेस को भी निर्देश दिए हैं.
Published : June 13, 2026 at 11:17 AM IST|
Updated : June 13, 2026 at 11:38 AM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं. वहीं अब राहुल गांधी की नजर देश भर के युवा वोट बैंक पर भी है. यही वजह है कि युवा वोट बैंक को साधने के लिए अब राहुल गांधी सीधे उनसे संवाद की शुरुआत करने जा रहे हैं. नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद करने और उन्हें कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल गांधी एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आगाज 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगा. कोटा में राहुल गांधी नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे और पेपर लीक के साथ ही कोचिंग संस्थानों की बढ़ती फीस को लेकर भी छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर आज सर्कुलर भी जारी कर दिया है.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने के अपने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कोटा से शुरू करने के पीछे एक मंशा यह भी है कि कोटा को देशभर में नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एजुकेशन और कोचिंग हब माना जाता है. यही वजह है कि पार्टी राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत कोटा से करने जा रही है. राहुल गांधी के दौरे की पुष्टि होने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है.
The Indian National Congress announces the first phase of a nationwide campaign against paper leaks, exam irregularities, unemployment, and the systematic betrayal of India’s youth by the Modi government.— Congress (@INCIndia) June 13, 2026
Here is the statement by Congress General Secretary (Org.) Shri… pic.twitter.com/d0THgzZZPg
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इन प्रदेशों में भी छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी: युवाओं को जोड़ने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राहुल गांधी कोटा के बाद 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र-छात्राओं और युवा संगठनों से चर्चा करेंगे. उनसे जानकारी लेंगे कि पेपर लीक होने और प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती फीस से क्या नुकसान हो रहे हैं. साथ ही सरकार किस प्रकार से भर्ती में पारदर्शिता नहीं रखने के मामले में पूरी तरह से फेल हो रही है.
सर्कुलर में वेणुगोपाल ने कहा कि यह आंदोलन राहुल गांधी द्वारा पहले बताई गई मांगों को सड़कों पर ले जाएगा, जिसमें नीट का डीसेंट्रलाइजेशन, परीक्षा फीस खत्म करना, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर जवाबदेही, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है. वेणुगोपाल ने कहा, 'इन मुद्दों को बार-बार उठाने के बाद, राहुल गांधी ने युवाओं के लिए मेरिट, फेयरनेस और समान अवसर के बचाव को राष्ट्रीय महत्व का एक जरूरी मामला बना दिया है.' यह तब हुआ जब पेपर लीक और एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के आरोपों के बाद नीट-यूजी 2026 कैंसिल कर दिया गया था. एग्जाम 21 जून के लिए रीशेड्यूल किया गया है.
मोदी सरकार की शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी आंदोलन।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 13, 2026
नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi के नेतृत्व में कांग्रेस कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में 4 विशाल महारैलियाँ आयोजित करने जा रही है।
देशभर से छात्रों को इस आंदोलन के लिए संगठित किया जाएगा।…
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अग्रिम संगठन और पीसीसी को भी जिम्मेदारी: युवाओं को जोड़ने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जोड़ने और उनसे उनकी परेशानियों को लेकर संवाद करने के लिए एनएसयूआई, युवा कांग्रेस के साथ ही प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो छात्र-छात्राओं के बीच जाकर उनसे संवाद करें.