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प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों से सीधे बात करेंगे राहुल गांधी, 17 जून को कोटा से करेंगे राष्ट्रव्यापी संवाद की शुरुआत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों पेपर लीक मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं. वहीं अब राहुल गांधी की नजर देश भर के युवा वोट बैंक पर भी है. यही वजह है कि युवा वोट बैंक को साधने के लिए अब राहुल गांधी सीधे उनसे संवाद की शुरुआत करने जा रहे हैं. नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद करने और उन्हें कांग्रेस से जोड़ने के लिए राहुल गांधी एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आगाज 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगा. कोटा में राहुल गांधी नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे और पेपर लीक के साथ ही कोचिंग संस्थानों की बढ़ती फीस को लेकर भी छात्र-छात्राओं से संवाद करेंगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर आज सर्कुलर भी जारी कर दिया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने के अपने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कोटा से शुरू करने के पीछे एक मंशा यह भी है कि कोटा को देशभर में नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर एजुकेशन और कोचिंग हब माना जाता है. यही वजह है कि पार्टी राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत कोटा से करने जा रही है. राहुल गांधी के दौरे की पुष्टि होने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है. इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी 17 जून से 'एग्जाम स्कैंडल्स' के खिलाफ देश भर में छात्र सम्मेलन अभियान शुरू करेंगे