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मध्य प्रदेश में चाहिए एक लाख शिक्षक; राहुल गांधी ने मोहन यादव को चिठ्ठी लिख की भर्ती की डिमांड

राहुल गांधी का मोहन यादव को पत्र ( AP )

भोपाल : मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, टीचरों की भर्ती को लेकर अब राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सरकारी स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद और प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे आंदोलन के मुद्दे पर पत्र लिखा है. इस पत्र में राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से शिक्षक भर्ती-2025 में वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है. 29 सितंबर को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षक पद के उम्मीदवारों ने इंदौर में उनके सामने भर्ती बढ़ाने का मुद्दा उठाया था.