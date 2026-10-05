मध्य प्रदेश में चाहिए एक लाख शिक्षक; राहुल गांधी ने मोहन यादव को चिठ्ठी लिख की भर्ती की डिमांड
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ाने पर राहुल गांधी ने लिखा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र, उम्मीदवार कर रहे विरोध प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 12:47 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 12:57 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, टीचरों की भर्ती को लेकर अब राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सरकारी स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद और प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे आंदोलन के मुद्दे पर पत्र लिखा है. इस पत्र में राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से शिक्षक भर्ती-2025 में वर्ग-2 और वर्ग-3 के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है. 29 सितंबर को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षक पद के उम्मीदवारों ने इंदौर में उनके सामने भर्ती बढ़ाने का मुद्दा उठाया था.
शिक्षक भर्ती में पदों की संख्य बढ़ाएं : राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, '' मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही एक लाख से ज्यादा शिक्षकों की पोस्ट खाली हैं, जो राज्य में बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर डाल रही हैं. शिक्षक भर्ती 2025 में तृतीय वर्ग के 13,089 और द्वितीय वर्ग के 10,800 पदों की भर्ती की घोषणा की गई है, लेकिन उम्मीदवार पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और हजारों युवाओं को पक्की नौकरी मिलेगी."
Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi writes to Madhya Pradesh CM Mohan Yadav on the issue of existing vacancies in the Education field in the state and demands to increase them https://t.co/7OOyJCv94h— ANI (@ANI) October 5, 2026
उन्होंने कहा कि कई कैंडिडेट्स ने रिक्रूटमेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए थे और कई गेस्ट टीचर के तौर पर भी काम कर रहे थे, लेकिन पद संख्या कम होने की वजह से उन्हें परमानेंट नौकरी नहीं मिली.
प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को भेजे गए नोटिस वापस लें : राहुल गांधी
राहुल गांधी ने उन उम्मीदवारों की चिंताओं को भी इस पत्र में सामने रखा, जो उनके मुताबिक, रिक्रूटमेंट के मौकों का इंतज़ार करते-करते उम्र की लिमिट पार कर चुके थे. उन्होंने अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने की जरूरत पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट कर रहे कुछ उम्मीदवारों की समस्याओं को दूर करने के बजाय उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं. राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कहा कि प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों को भेजे गए नोटिस तुरंत वापस लिए जाएं और उनकी शिकायतों को सुना जाए.
उन्होंने द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग की भर्ती के लिए तुरंत प्रमोशन शुरू करने और काउंसलिंग का दूसरा राउंड शुरू करने की भी मांग की.
यह भी पढ़ें-
राहुल गांधी के प्रयास देश विरोधी! उनकी समझ में बचपन से कमी, BJYM राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवादास्पद बयान
नक्सलवाद-आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, अब बालाघाट क्यों आ रहे राहुल गांधी, डिप्टी सीएम का नेता प्रतिपक्ष पर निशाना
1.15 लाख पद मंजूर, भर्ती सिर्फ 15 हजार पर क्यों?
राहुल गांधी का ये पत्र मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों की अपील के बाद आया है, जो पदों की संख्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. उम्मीदवारों द्वारा राहुल गांधी को दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में 1.15 लाख से शिक्षक पद मंजूर हैं, जबकि अभी भर्ती प्रक्रिया के तहत सिर्फ़ लगभग 15 हजार पोस्ट ही भरी जा रही हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे अपने लेटर में, राहुल गांधी ने कहा, '' कैंडिडेट्स की चिंताओं पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है.''