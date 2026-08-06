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प्रयागराज में राहुल गांधी के इवेंट की अनुमति रद्द; कांग्रेस का दावा- हर हाल में होगा कार्यक्रम

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि जनता व छात्रों के दबाव में सरकार को फिर से इस कार्यक्रम की अनुमति देनी ही पड़ेगी.

कांग्रेस नेताओं का दावा- हर हाल में होगा कार्यक्रम.
कांग्रेस नेताओं का दावा- हर हाल में होगा कार्यक्रम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:30 AM IST

4 Min Read
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प्रयागराज: कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रस्तावित छात्र-युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. कार्यक्रम की अनुमति रद्द किए जाने और रसीद निरस्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी आक्रामक है. कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि भाजपा और प्रदेश की योगी सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर उनके कार्यक्रम को रद्द करवाने की साजिश रच रही है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कहा कि ट्रस्ट ने 30 तारीख को लिखित रूप से कार्यक्रम की मंज़ूरी दी थी. प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों और पठन-पाठन प्रभावित होने के हवाले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह केवल एक बहाना है. हम शनिवार को शाम 5 बजे कार्यक्रम कर रहे हैं. शनिवार शाम को पठन-पाठन में कोई बाधा नहीं आती और अगले दिन रविवार की छुट्टी है.

हमने 51,000 रुपए की रसीद कटवाई है और प्रक्रिया पूरी की है. जब अनुमति दी गई थी, तब पठन-पाठन की याद क्यों नहीं आया? अब सरकार के दबाव में यह कदम उठाया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ पीछे हटने वाले नहीं हैं.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय. (Video Credit: ETV Bharat)

उनका दावा है कि प्रयागराज के छात्र और युवा राहुल गांधी को सुनने के लिए बेताब हैं. जनता व छात्रों के दबाव में सरकार को फिर से इस कार्यक्रम की अनुमति देनी ही पड़ेगी. कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम अपने तय समय पर होगा और युवाओं की आवाज प्रयागराज से पूरे देश में गूंजेगी.

ट्रस्ट ने रद्द की अनुमति: राहुल गांधी का 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में प्रस्तावित 'छात्र संवाद' कार्यक्रम फिलहाल संकट में पड़ गया है. कार्यक्रम के लिए की गई ग्राउंड बुकिंग को केपी ट्रस्ट ने रद्द कर दिया है.

ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार छात्रों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए.

पत्र में यह भी कहा गया कि लगातार बारिश के कारण मैदान की स्थिति खराब होने की आशंका है. यदि मैदान क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे दोबारा तैयार करने में समय और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी. इसी वजह से पहले दी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है.

इस निर्णय के बाद कांग्रेस नेताओं में हलचल तेज हो गई है. पार्टी की केंद्रीय विधि टीम और स्थानीय नेता कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट एवं प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं. कांग्रेस की ओर से अब आगे की रणनीति और कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मंथन जारी है.

कांग्रेस नेताओं का मंथन जारी: इसी मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय पाल ने कहा कि प्रयागराज वीरों, शहीदों और प्रतियोगी छात्रों की धरती है, जहां से हर साल हजारों युवा आईएएस, आईपीएस और पीसीएस बनकर देश की सेवा करते हैं. राहुल गांधी यहां के छात्रों से सीधे संवाद करेंगे.

प्रशासन से वैकल्पिक स्थल की मांग: अजय पाल ने प्रशासन और सरकार से आग्रह किया कि वह कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपयुक्त विकल्प प्रदान करें. उन्होंने सुझाव दिया कि स्काउट गाइड की जमीन या हॉलैंड हॉल की जमीन जैसे स्थानों पर कार्यक्रम की अनुमति दी जा सकती है.

समय और सुविधा का तर्क: उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का समय शनिवार शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक तय किया गया है, ताकि उस दिन स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण किसी भी प्रकार का व्यवधान या परेशानी न हो.

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह उत्तराखंड के देहरादून और राजस्थान के कोटा में कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार प्रयागराज में भी अड़चनें डालने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकार और शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के संवाद से घबराए हुए हैं.

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