21 जनवरी को कुरुक्षेत्र आयेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस संगठन सृजन शिविर में लेंगे हिस्सा, हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग

कुरुक्षेत्र में चल रहे कांग्रेस संगठन सृजन शिविर में 21 जनवरी को राहुल गांधी शामिल होंगे. वे हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्याक्षों को ट्रेनिंग देंगे.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 19, 2026 at 10:22 PM IST

कुरुक्षेत्र: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र आयेंगे. वे 10 दिवसीय जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे. प्रशिक्षण शिविर 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, जो 22 जनवरी तक चलेगा. हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी दो राज्यों की जमीनी हालातों पर भी चर्चा करेंगे.

'हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है': कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है. शिविर में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं. कुरुक्षेत्र पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "आज हरियाणा प्रदेश में कर्ज लो घी पीओ. मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि सरकार कैसे चल रही है. हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठित तरीके से धमकियां दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा की बहुत खराब है."

हरियाणा में लगभग 60 से अधिक गैंग सक्रिय हैं: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. गृह मंत्रालय के सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के रिपोर्ट मुताबिक हरियाणा के हालात बहुत खराब है. उनकी रिपोर्ट भी बता रही है कि हरियाणा प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है. सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, लूटपाट और हत्या की वारदातें तेजी से बढ़ें है. हरियाणा प्रदेश में लगभग 60 से अधिक गैंग सक्रिय हैं जो इन बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. बेरोजगारी के हालात बहुत खराब हो चुके हैं. हरियाणा की जनता सब देख रही है. एक भी नया प्रोजेक्ट हरियाणा में आज तक बीजेपी नहीं लेकर आई.

'आज विधायकों को धमकी दी जा रही है': हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि "हरियाणा के हालात आज तक इतने खराब नहीं थे जो अब भाजपा सरकार के अंदर खराब हो गए हैं. हमारे विधायकों को सरेआम धमकी दी जा रही है. हमारे हल्के में नारनौल में एक न्यूज पेपर के पत्रकार पर हमला किया गया. जबकि कांग्रेस की सरकार के वक्त हरियाणा राज्य में अमन चैन था."

