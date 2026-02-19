गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामला; राहुल गांधी कल करवाएंगे अपना बयान दर्ज, सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने दिया है लास्ट चांस
राहुल गांधी के आने की चर्चा को पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. सुरक्षा टीम गुरुवार को कोर्ट पहुंची और जांच पड़ताल की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 7:42 PM IST
सुल्तानपुर : गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे. नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदालत में अपना बयान दर्ज कराएंगे. कोर्ट ने 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाजिर होने के लिए अंतिम अवसर दिया था.
6 जनवरी को राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने उन्हें केरल में होने का प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा था. राहुल गांधी के आने की चर्चा को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. सुरक्षा टीम गुरुवार को कोर्ट पहुंची और जांच पड़ताल भी की.
इस केस में बीते 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी की थी. इस दौरान वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने उनकी ओर से कोई अन्य गवाह प्रस्तुत नहीं करने की बात कही थी. इस पर स्पेशल जज शुभम वर्मा ने धारा 313 के तहत आरोपी को अपने खिलाफ आए साक्ष्यों पर सफाई देने का अंतिम अवसर दिया था.
गृह मंत्री अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को गैर-जमानती वारंट के बाद अदालत में पेश हुए थे. उस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था. कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी. राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज है. इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान है.
प्रकरण वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है. 8 मई 2018 को बेंगलूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इस पर सुल्तानपुर के भाजपा नेता पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
