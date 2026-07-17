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कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे राहुल गांधी, चुनावी रणनीति पर होगा मंथन

कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे राहुल गांधी ( फोटो सोर्स: @UKGaneshGodiyal )

देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज छात्रों के साथ संवाद करने देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू ग्राउंड में पहुंच रहे हैं. राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गये हैं. देहरादून में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा सिंह ने बताया राहुल गांधी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 4.30 के आसपास मसूरी रोड स्थित एक होटल पहुंचेंगे. जहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे. साथ ही वे संगठनात्मक मजबूती को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के देहरादून आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह है. पार्टी नेताओं के साथ वार्ता करने के बाद राहुल गांधी बन्नू स्कूल ग्राउंड में भारी संख्या में युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं. कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी लगभग 1 घंटे की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे. ठीक 5:00 बजे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.