कांग्रेस नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे राहुल गांधी, चुनावी रणनीति पर होगा मंथन
राहुल गांधी 5 बजे 'छात्रों की गूंज' में पहुंचेंगे. यहां वे छात्रों के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 3:09 PM IST
देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज छात्रों के साथ संवाद करने देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू ग्राउंड में पहुंच रहे हैं. राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गये हैं. देहरादून में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा सिंह ने बताया राहुल गांधी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 4.30 के आसपास मसूरी रोड स्थित एक होटल पहुंचेंगे. जहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे. साथ ही वे संगठनात्मक मजबूती को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के देहरादून आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह है. पार्टी नेताओं के साथ वार्ता करने के बाद राहुल गांधी बन्नू स्कूल ग्राउंड में भारी संख्या में युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं.
माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी का "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम में सहभागिता हेतु देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट आगमन पर श्री बद्रीनाथ जी की पारंपरिक भोजपत्र माला भेंट कर वरिष्ठ कांग्रेसजनों के साथ गर्मजोशी एवं उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया। (1/2) pic.twitter.com/kwXfI5HdOI— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) July 17, 2026
कांग्रेस पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी लगभग 1 घंटे की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ लेंगे. ठीक 5:00 बजे वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.
वहीं, देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कई जिलों से छात्र पहुंचे हैं. पौड़ी से राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे छात्र पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर हैं. पूर्व छात्र आस्कर रावत ने बताया राहुल गांधी जगह-जगह छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्रों और युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं. उन्होंने कहा जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी निरंतर सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं. आज कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हम सभी छात्र उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे हैं.
राहुल गांधी ने कार्यक्रम को लेकर किया पोस्ट: राहुल गांधी ने अपने आज के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है-
जब System की नीयत में है Paper Leak, तो छात्रों का future होगा ही weak! आज | 17 जुलाई | देहरादून
देहरादून में आज राहुल गांधी का छात्रों से संवाद, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस, तैयारियां पूरी