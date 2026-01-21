कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी, हरियाणा-उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को दे रहे ट्रेनिंग, भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद
आज हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पंजाबी धर्मशाला में पहुंचे हैं
Published : January 21, 2026 at 12:52 PM IST
कुरुक्षेत्र: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जनवरी यानी आज हरियाणा दौरे पर हैं. दरअसल, कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का 10 दिवसीय दो राज्यों के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है.
कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर: यह प्रशिक्षण शिविर 13 जनवरी से शुरू हुआ और 22 जनवरी तक चलेगा. जिसमें आज हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं. राहुल गांधी पहले हवाई यात्रा से अंबाला पहुंचे और सड़क मार्ग होते हुए कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे.
📍 अंबाला— Haryana Congress (@INCHaryana) January 21, 2026
21/1/26
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi आज अंबाला, हरियाणा पहुंचे हैं।
यहां उनका हरियाणा कांग्रेस प्रभारी श्री @HariprasadBK2 ,हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री @RaoNarenderS ,नेता प्रतिपक्ष श्री @BhupinderShooda , सिरसा से सांसद सुश्री @Kumari_Selja… pic.twitter.com/3DfPvewyZz
दिग्गज नेताओं ने किया राहुल गांधी का वेलकम: राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता स्वागत करने पहुंचे. प्रशिक्षण शिविर में विशेष तौर पर हरियाणा और केंद्र से बड़े नेता पहुंचकर जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दे रहे हैं. पार्टी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके द्वारा भी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया है.
लोकसभा में नेता विपक्ष और हमारे नेता @RahulGandhi जी का आज अम्बाला पहुँचने पर स्वागत एवं अभिनंदन किया। pic.twitter.com/O7CTZz3zLT— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) January 21, 2026
पार्टी को मजबूत करने पर जोर: आज राहुल गांधी भी उनको प्रशिक्षण देने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं. प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्ष को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाएगा. पार्टी को किसी एजेंडों पर काम करना है और कैसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करना है, इन सभी चीजों के बारे में बारीकी से राहुल गांधी के द्वारा सभी जिला अध्यक्षों को बताया जाएगा.
सुरक्षा इंतजाम: वहीं, राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के भी पुख्ता प्रबंध है. कार्यक्रम स्थल पर कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा दो डीएसपी 6 इंस्पेक्टर सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं. पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को ही कार्यक्रम स्थल पर जाने की अनुमति है.
हम सबके नेता श्री @RahulGandhi जी का आज अम्बाला पहुँचने पर आत्मीय स्वागत किया। pic.twitter.com/jMvO0ob3aY— Deepender Singh Hooda (@DeependerSHooda) January 21, 2026
