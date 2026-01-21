ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी, हरियाणा-उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को दे रहे ट्रेनिंग, भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद

कुरुक्षेत्र: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जनवरी यानी आज हरियाणा दौरे पर हैं. दरअसल, कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का 10 दिवसीय दो राज्यों के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है.

कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर: यह प्रशिक्षण शिविर 13 जनवरी से शुरू हुआ और 22 जनवरी तक चलेगा. जिसमें आज हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं. राहुल गांधी पहले हवाई यात्रा से अंबाला पहुंचे और सड़क मार्ग होते हुए कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे.

दिग्गज नेताओं ने किया राहुल गांधी का वेलकम: राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता स्वागत करने पहुंचे. प्रशिक्षण शिविर में विशेष तौर पर हरियाणा और केंद्र से बड़े नेता पहुंचकर जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दे रहे हैं. पार्टी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके द्वारा भी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया है.