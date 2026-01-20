ETV Bharat / state

कल कुरुक्षेत्र आयेंगे राहुल गांधी, संगठन सृजन शिविर में होंगे शामिल, हरियाणा-उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को देंगे स्पेशल टिप्स

अंबाला से सड़क मार्ग से राहुल आयेंगे कुरुक्षेत्रः कुमारी शैलजा ने कहा कि "प्रदेश कांग्रेस के पास अभी तक राहुल गांधी के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल नहीं पहुंचा है. वो दिल्ली से उनकी टीम के द्वारा जारी किया जाएगा जिसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी. वे कल सुबह 10 बजे अंबाला हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे. उसके बाद सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. यहां पर पहुंचकर जिला अध्यक्षों को विशेष तौर पर प्रशिक्षण देंगे, जहां वे पार्टी की नीतियों से जिला अध्यक्षों को अवगत कराएंगे. साथ ही आमजन के लिए आवाज उठाना, उसे हल करना और पार्टी से जोड़ने के लिए गुर सिखाएंगे." भाजपा नेता अनिल विज द्वारा कांग्रेस को टूटी-फूटी कहे जाने पर पलटवार करते हुए सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि "असल में भाजपा खुद हर जिले में टूट रही है." उन्होंने सवाल उठाया कि "सत्ता में होने के बावजूद भाजपा सरकार ना तो काम कर पा रही है और न ही शासन चला पा रही है."

राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से लेंगे फीडबैक: पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि "हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित ये प्रशिक्षण शिविर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है. 21 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिविर में हिस्सा लेंगे. इस दौरान राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे, फीडबैक लेंगे और आगामी चुनावों को लेकर मार्गदर्शन देंगे."

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन सृजन शिविर चल रहा है. शिविर में हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों के जिला अध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. राहुल गांधी के दौरे को लेकर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी कुरुक्षेत्र प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं.

'भाजपा की विफलताओं को जन-जन तक पहुंचाएगी कांग्रेस': कुमारी शैलजा ने कहा कि "हर जिले में भाजपा के मंत्री, विधायक, अध्यक्ष और मेयर आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं, जिसके कारण विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं. सरकार की अंदरूनी कलह का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है." प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि "हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है. ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का किसी भी स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है. अपराध बढ़ रहे हैं और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है." कुमारी शैलजा ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत कर जनता की आवाज बनेगी और भाजपा की विफलताओं को जन-जन तक पहुंचाएगी."

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर बोला हमलाः वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "आज देश का संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, किसान, छोटे दुकानदार, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं." सुरजेवाला ने कहा कि "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की रक्षा पर आधारित है. पार्टी विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा कर एक साझा रणनीति बनाती है, ताकि जमीनी स्तर पर मजबूत आंदोलन खड़ा किया जा सके." उन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर को संगठन को वैचारिक और आंदोलनात्मक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

'गंगा-जमुनी तहजीब पर लगातार हमला हो रहा है': उन्होंने कहा कि "हरियाणा और देवभूमि उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष इस शिविर से नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा लेकर लौटेंगे." उन्होंने आरोप लगाया कि "भाजपा सरकार में हिंदू सभ्यता और गंगा-जमुनी तहजीब पर लगातार हमला हो रहा है. शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि "अहंकार में डूबी सरकार ये भूल चुकी है कि धर्म और संस्कृति का रास्ता विनम्रता और सम्मान से होकर जाता है, ना कि सत्ता के दंभ से."

'कभी जहाज गिर रहा है, कभी एयरपोर्ट ध्वस्त हो रहा है': सुरजेवाला ने देश में बढ़ती दुर्घटनाओं और प्रशासनिक लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि "कभी जहाज गिर रहा है, कभी एयरपोर्ट ध्वस्त हो रहा है. कहीं जहरीला पानी पीने से लोग मर रहे हैं, तो कहीं खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से युवाओं की जान जा रही है. लेकिन दुखद बात ये है कि दोषियों को सजा देने के बजाय सत्ता उन्हें संरक्षण दे रही है. उन्होंने कहा कि "लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश की आवाज़ बनकर संविधान, लोकतंत्र और आम नागरिक के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रही है."