कांग्रेस संगठन को मजबूत करने राहुल गांधी पहुंचे पचमढ़ी, नेताओं को देंगे जीत का मंत्र

पचमढ़ी: कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पचमढ़ी पहुंच गए हैं. हिल स्टेशन पचमढ़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 3:35 पर पहुंचा. यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद वह निजी होटल में चल रहे कांग्रेस संगठन के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में पहुंचे. यहां चल रहे प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी शामिल होकर प्रदेश के 71 जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे. वे रात को पचमढ़ी में विश्राम करेंगे और दूसरे दिन रविवार सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना होंगे.

कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पचमढ़ी पहुंचे राहुल गांधी प्रदेश के 71 जिला अध्यक्ष को विभिन्न मुद्दों पर सम्बोधित करेंगे. प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के टिप्स भी देंगे. हालांकि अभी तक जो नेता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं उनमें से ज्यादातर का विषय दलित शोषितों को लेकर रहा है. कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पीड़ित, शोषित और दलितों के मुद्दे लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है. यही कारण है कि सभी को समाज के शोषित वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

कांग्रेस के प्रशिक्षण में राहुल गांधी देंगे संबोधन (ETV Bharat)

मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं शामिल

इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि प्रशिक्षण शिविर में उनके आने की अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है. इस 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता संगठन को मजबूत करने के तरीके सिखाए जाएंगे. शिविर में शनिवार को उमंग सिंघार और जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए.

कई कार्यक्रमों से बनाई दूरी

राहुल गांधी के पचमढ़ी पहुंचने पर कई कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित थे. राहुल गांधी हेलीपैड से उतरने के बाद सीधे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंच गए, जबकि उन्हें पहले रविशंकर भवन जाना था. इसके बाद गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम भी निर्धारित था. यह वही गांधी प्रतिमा है जिसका अनावरण 29 जून 1989 को राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था. लेकिन वह यहां माल्यार्पण कार्यक्रम करने नहीं पहुंचे. राहुल गांधी रात्रि विश्राम पचमढ़ी में ही करेंगे.