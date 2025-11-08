ETV Bharat / state

'मध्य प्रदेश में BJP सरकार ने बच्चों की थाली तक चुरा ली, इनका विकास बस छलावा': राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्योपुर का वीडियो शेयर कर भाजपा पर बोला हमला. मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले राहुल गांधी छुट्टी बिताने गए पचमढ़ी.

RAHUL GANDHI TOUR PACHMARHI
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जीतू पटवारी ने किया स्वागत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 4:56 PM IST

भोपाल: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने मध्य प्रदेश दौरे की शुरुआत से पहले ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया. एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया ये वीडियो श्योपुर के विजयपुर का है, जिसमें बच्चे अखबार की कतरन पर मिड डे मील खा रहे हैं. एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में राहुल गांधी ने लिखा मध्य प्रदेश जा रहा हूं पर जब से ये खबर देखी मन टूट गया कि बच्चों को मिड डे मील अखबार पर परोसा जा रहा है.

20 साल से ज्यादा की बीजेपी सरकार और बच्चों की थाली तक चुरा ली गई. उधर, बिहार दौरे पर प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कहा कि "घोड़ी तैयार बाराती भी तैयार, लेकिन दूल्हा भाग जाता है". उन्होंने कहा कि राहुल बीच चुनाव में पचमढ़ी में छुट्टियों का मजा ले रहे हैं.

राहुल बोले- बच्चों की थाली भी चुरा ली

मध्य प्रदेश की यात्रा से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर श्योपुर के विजयपुर स्थित सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया है. एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा "आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं और जब से ये खबर देखी है कि वहां बच्चों को मिड-डे मील अखबार पर परोसा जा रहा है, दिल टूट सा गया है.

ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है और उन्हें इज्जत की थाली तक नसीब नहीं. 20 साल से ज्यादा की BJP सरकार ने बच्चों की थाली तक चुरा ली. इनका 'विकास' बस छलावा है, सरकार में आने का असली राज तो 'व्यवस्था' है. शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो देश के बच्चों, भारत के भविष्य का इस दुर्दशा से पालन-पोषण कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले राहुल गांधी छुट्टी बिताने गए पचमढ़ी (ETV Bharat)

बिहार से भागकर पचमढ़ी में दूल्हे की पिकनिक

उधर, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीच चुनाव में राहुल के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सभा में तंज कसा. उन्होंने कहा कि "घोड़ी तैयार, बाराती भी तैयार, लेकिन दुल्हा भाग जाता है. उस दुल्हे का नाम है राहुल गांधी, जो बिहार विधानसभा चुनाव से भागकर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में छुट्टियों के मजे ले रहा है". डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "हम यहां पर बीजेपी के अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए प्रचार करने आए हैं. अब जब चुनाव चल रहा है, तो राहुल गांधी को कहा होना चाहिए. वो बिहार विधानसभा का चुनाव छोड़कर पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं."

2 दिन के दौरे पर पचमढ़ी पहुंचे राहुल

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश आए हैं. वे यहां पर आज और कल यानि रविवार तक रहेंगे. एमपी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद वे जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे. यहां पर वे पत्रकारों का एक सेशन लेंगे.

