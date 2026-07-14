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राहुल गांधी देहरादून दौरा: प्रोग्राम परमिशन पर संशय, कांग्रेस ने बनाया कंट्रोल रूम

राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है. साथ ही नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है.

RAHUL GANDHI VISIT DEHRADUN
राहुल गांधी देहरादून दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 14, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 17 जुलाई को देहरादून में आकर छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत युवाओं और छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सफल, सुव्यवस्थित संचालन और कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं की पैनी निगरानी के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.

इस नियंत्रण कक्ष में कांग्रेस ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है. ओमप्रकाश सती बब्बन को कंट्रोल रूम का संयोजक बनाया गया है. मोहन काला, सुनीत सिंह राठौड़, यशपाल चौहान, सुलेमान अली, गोपाल सिंह, प्रशांत खंडूड़ी, विजयपाल रावत, सुशील डोभाल और आदर्श सूद को नियंत्रण कक्ष का सदस्य बनाया गया है.यह सभी राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेंगे, ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

Rahul Gandhi visit Dehradun
इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी (ETV Bharat)

गौरतलब है कि अभी राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से परेड ग्राउंड में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है. उनसे बातचीत की जा रही है.

पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 15, 16 और 17 जुलाई के लिए प्रस्तावित स्थल के संबंध में निर्धारित शुल्क जमा करके विधिवत अनुमति पूर्व में ही प्राप्त कर ली थी. अब प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल बदलने की केवल मौखिक बात की जा रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम को 1 लाख 77 हजार रुपए की धनराशि जमा कराई है.

कांग्रेस का यह कार्यक्रम तय समय पर होने जा रहा है. सोशल मीडिया में कार्यक्रम स्थल बदले जाने को लेकर कुछ खबरें चल रही है, जो उचित नहीं हैं. कांग्रेस ने पहले ही 3 दिन के लिए परमिशन ले ली हैं. उनकी मजिस्ट्रेट से इस संबंध में बात हुई है. हमने पुलिस प्रशासन से कानून व्यवस्था के मद्देनजर रिपोर्ट मांगी है. जैसे ही उनकी तरफ से रिपोर्ट आ जाती है, ग्राउंड की परमिशन जारी कर दी जाएगी.

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