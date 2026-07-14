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राहुल गांधी देहरादून दौरा: प्रोग्राम परमिशन पर संशय, कांग्रेस ने बनाया कंट्रोल रूम

देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 17 जुलाई को देहरादून में आकर छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत युवाओं और छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सफल, सुव्यवस्थित संचालन और कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं की पैनी निगरानी के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.

इस नियंत्रण कक्ष में कांग्रेस ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी है. ओमप्रकाश सती बब्बन को कंट्रोल रूम का संयोजक बनाया गया है. मोहन काला, सुनीत सिंह राठौड़, यशपाल चौहान, सुलेमान अली, गोपाल सिंह, प्रशांत खंडूड़ी, विजयपाल रावत, सुशील डोभाल और आदर्श सूद को नियंत्रण कक्ष का सदस्य बनाया गया है.यह सभी राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेंगे, ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी (ETV Bharat)

गौरतलब है कि अभी राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से परेड ग्राउंड में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है. उनसे बातचीत की जा रही है.