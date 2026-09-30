बच्चों की मौत की मिस्ट्री अनसुलझी! पीने को पानी नहीं, राहुल गांधी जानेंगे बालाघाट की जमीनी हकीकत
बैगा बच्चों की मौत के मामले में बालाघाट के गांव पहुंचेंगे राहुल गांधी, सबसे पहले ईटीवी भारत ने दिखाई थी ग्राउंड रिपोर्ट. रिपोर्ट- महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 2:07 PM IST
बालाघाट: बैगा आदिवासियों के बच्चों की लगातार हो रही मौत के मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गुरुवार को बालाघाट आएंगे. वह आदिवासी गांव में जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे. राहुल गांधी करीब 2 घंटे बालाघाट के आदिवासी इलाकों में बिताएंगे. वह सरकारी योजनाओं के दावों की जमीनी हकीकत की जानकारी लेंगे. बता दें कि 15 दिन के अंदर यह राहुल गांधी का दूसरा मध्य प्रदेश दौरा है. इससे पहले वह 19 सितंबर को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
बैगा आदिवासियों से मिलने गांव पहुंचेंगे राहुल गांधी
बालाघाट कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बिरसा के विधायक संजय ऊइके ने बताया है कि, ''मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियों की वजह से बैगा आदिवासियों के बच्चों की लगातार मौत हो रही है. इस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है. जिसके चलते लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने बालाघाट आएंगे और देश के सामने इन गांवों और बैगा आदिवासियों की हकीकत सामने लाएंगे.'' संजय ऊइके ने बताया है कि, ''राहुल गांधी गुरुवार को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की बिरसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से आदिवासी गांव जगला जाएंगे. जहां अनजान बीमारी से मौत के गाल में समा चुके बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे.''
उमंग सिंघार मुख्यमंत्री, अभिजीत दीपके पहुंचे थे बालाघाट
बालाघाट जिले के बिरसा विधानसभा का यह वही गांव है जो कभी नक्सल समस्या से जूझ रहा था. मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को नक्सल मुक्त किया है. उसके बाद लगातार बैगा आदिवासियों के बच्चों की मौत के मामले ने इस इलाकों को फिर सुर्खियों में ला दिया. अब तक पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके सहित प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप इन इलाकों का दौरा कर चुके हैं.
संवेदनापूर्ण संवाद, पीड़ा से न्याय की ओर..— MP Congress (@INCMP) September 30, 2026
न्याय की उम्मीद, संवेदनशील नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी कल 1 अक्टूबर को बालाघाट पहुंचकर आदिवासी परिवारों में संवेदना प्रकट करेंगे और अपने मासूम बच्चों को खोने वाले परिवारजन को ढांढ़स बंधाएंगे।
आपका आगमन केवल संवेदना प्रकट कर देने… pic.twitter.com/X7BcTFkSgm
ईटीवी भारत ने दिखाई थी जमीनी हकीकत, पानी को तरस रहे आदिवासी
आदिवासी बैगाओं के बच्चों की लगातार एक के बाद एक मौत हो रही थी, यह खबर जब ईटीवी भारत के बालाघाट संवाददाता तक पहुंची तो उन्होंने इन गांव में पहुंचकर आदिवासी बैगाओं की जिंदगी और उनके रहन-सहन की जमीनी हकीकत अपनी रिपोर्ट में बताई. इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार इन गांवों में पहुंचे और धीरे-धीरे उन्होंने भी बच्चों की मौत के मामले को उजगार किया. इसके बाद फिर सरकार सहित कई समाज सेवी संगठन इन इलाकों में सक्रिय हुए.
जननायक आ रहे हैं!#सुप्रभात | बालाघाट • 01 अक्टूबर pic.twitter.com/1yjzFUPor5— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 30, 2026
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32 परिवारों को मिला है मुआवजा, बीमारी का नहीं पता
आदिवासी बैगाओं के इन इलाकों में अब तक सरकार ने 32 बच्चों के परिजनों को मौत का मुआवजा बांटा है. हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि, 40 से ज्यादा बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है. लेकिन इन मौतों का कारण पता नहीं चल पाया. आदिवासी इलाकों में कुपोषण पीने का पानी जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं.
ईटीवी भारत के संवाददाता जब ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली थी कि बालाघाट से करीब 80 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बसे इन गांवों में ज्यादातर आज भी रूढ़िवादी परंपराएं चलती हैं. अगर कोई बीमार हो जाए तो पहले वे झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं और फिर अस्पतालों तक पहुंचाते हैं. इस कारण भी कई बड़ी घटनाएं हो जाती हैं. लेकिन इन मौतों के बाद प्रशासन और समाजसेवियों ने लोगों को जागरुक किया. जिसके बाद आदिवासी अस्पताल की तरफ रुख करने लगे.