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जल्द उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी, सैनिक परिवारों से मुलाकात की योजना

हरक सिंह रावत ने बताया राहुल गांधी उत्तराखंड जाकर सैनिक और सैन्य परिवारों के बीच पहुंचकर सभा कर सकते हैं.

RAHUL GANDHI UTTARAKHAND VISI
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो सोर्स: IANS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 1:31 PM IST

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देहरादून: आगामी दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं. माना जा रहा है कि राहुल गांधी पौड़ी या फिर लैंसडाउन क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं. इस दौरे में राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर सैनिक परिवारों के बीच पहुंचकर सभा कर सकते हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर लगातार शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता चल रही है. अभी यह तय नहीं हो पाया है कि उनकी सभा कहां पर होगी, लेकिन उनके उत्तराखंड में एक-दो दिन के दौरे को लेकर आलाकमान के साथ हमारी बातचीत लगातार चल रही है. इधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं.

उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी (ETV Bharat)

गणेश गोदियाल ने बताया कुमारी सैलजा का दौरा जून के पहले सप्ताह में तय हो रखा है. इस बीच हमें राहुल गांधी के कार्यालय से यह भी पता चला है कि वो भी उत्तराखंड आने के इच्छुक हैं. जिसको लेकर उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बातचीत लगातार शीर्ष नेतृत्व से चल रही है. गणेश गोदियाल का कहना है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, और पूरा विश्व इस बात को मानने लगा है कि उनकी एक-एक बात सत्य साबित हुई है. उनके उत्तराखंड आने से यहां के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा. इसलिए हम सब उनके उत्तराखंड आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कहा है पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, इसलिए राहुल गांधी पौड़ी या फिर लैंसडाउन आ सकते हैं. उनका एक भ्रमण कार्यक्रम कुमाऊं में भी प्रस्तावित है, हालांकि इसकी तिथि फाइनल नहीं हुई है. बहुत जल्द राहुल गांधी कुमाऊं और गढ़वाल के एक-एक दिन का दौरा करेंगे.

हरक सिंह रावत ने बताया राहुल गांधी उत्तराखंड जाकर सैनिक और सैन्य परिवारों के बीच पहुंचकर सभा कर सकते हैं. खास तौर पर अग्निवीर योजना, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर वे बात करेंगे. उन्होंने कहा राहुल गांधी अगर उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो इससे कांग्रेस संगठन के आम कार्यकर्ता को बल मिलेगा. साथ ही केंद्र की खराब नीतियों को उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.

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