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राहुल गांधी के 'कैंसिल' दौरे पर सियासी संग्राम, आमने सामने बीजेपी-कांग्रेस, जानिये किसने क्या कहा

देहरादून: बीते रोज कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा मौसम खराब होने की वजह से स्थगित हो गया था. इसके बाद भाजपा नेताओं ने आरोप लगाए कि राहुल ने विरोध के डर से पौड़ी और अल्मोड़ा के दौरान निरस्त किया. भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने उनके दौरे के निरस्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा वास्तविकता यह है कि कांग्रेस नेतृत्व जनता और पूर्व सैनिकों के सवालों का सामना करने से बच रहा है.

भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा जिस समय दौरा निरस्त करने की घोषणा की गई उस समय पौड़ी में मौसम में सामान्य बना हुआ था और आसमान साफ था. इसलिए मौसम को कारण बताना जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस की रैली के रद्द होने को 2027 का रुझान बताया है. उनका कहना है राहुल गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि पूर्व सैनिकों के विरोध और आम जनमानस के बीच आक्रोश को देखते हुए उनके अल्मोड़ा और देहरादून के दौरे स्थगित करने पड़े. जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग और तेज हो गई है.

कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. उनका कहना है कि राहुल गांधी के दौरे की खबर मात्र से बीजेपी की नींद उड़ी हुई थी. उन्होंने कहा भाजपा नेताओं को कांग्रेस पर टिप्पणी करने की बजाय पहले अपना घर संभालना चाहिए. उनके खुद के नेता आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं. सुजाता पॉल ने कहा भारतीय जनता पार्टी को आरजीएस नाम की बीमारी है. जिसे राहुल गांधी सिंड्रोम कहा जाता है. राहुल गांधी आए तब भी इन्हें प्रॉब्लम, और नहीं आएं, तब भी उन्हें प्रॉब्लम है.