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राहुल गांधी के 'कैंसिल' दौरे पर सियासी संग्राम, आमने सामने बीजेपी-कांग्रेस, जानिये किसने क्या कहा

कांग्रेस ने कहा भाजपा को आरसीएस यानी राहुल गांधी सिंड्रोम की बीमारी है. जिसके कारण वे डरते हैं.

RAHUL GANDHI UTTARAKHAND VISIT
राहुल गांधी को लेकर पॉलिटिक्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 7:48 PM IST

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देहरादून: बीते रोज कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा मौसम खराब होने की वजह से स्थगित हो गया था. इसके बाद भाजपा नेताओं ने आरोप लगाए कि राहुल ने विरोध के डर से पौड़ी और अल्मोड़ा के दौरान निरस्त किया. भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने उनके दौरे के निरस्त होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा वास्तविकता यह है कि कांग्रेस नेतृत्व जनता और पूर्व सैनिकों के सवालों का सामना करने से बच रहा है.

भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा जिस समय दौरा निरस्त करने की घोषणा की गई उस समय पौड़ी में मौसम में सामान्य बना हुआ था और आसमान साफ था. इसलिए मौसम को कारण बताना जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस की रैली के रद्द होने को 2027 का रुझान बताया है. उनका कहना है राहुल गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि पूर्व सैनिकों के विरोध और आम जनमानस के बीच आक्रोश को देखते हुए उनके अल्मोड़ा और देहरादून के दौरे स्थगित करने पड़े. जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग और तेज हो गई है.

कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. उनका कहना है कि राहुल गांधी के दौरे की खबर मात्र से बीजेपी की नींद उड़ी हुई थी. उन्होंने कहा भाजपा नेताओं को कांग्रेस पर टिप्पणी करने की बजाय पहले अपना घर संभालना चाहिए. उनके खुद के नेता आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं. सुजाता पॉल ने कहा भारतीय जनता पार्टी को आरजीएस नाम की बीमारी है. जिसे राहुल गांधी सिंड्रोम कहा जाता है. राहुल गांधी आए तब भी इन्हें प्रॉब्लम, और नहीं आएं, तब भी उन्हें प्रॉब्लम है.

सुजाता ने कहा भाजपा इसलिए बौखलाई है कि क्योंकि अल्मोड़ा में भारी जन समूह उमड़ा था. राहुल गांधी ने उन्हें फोन से संबोधित किया. वहां मौजूद लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया. इसी तरह पौड़ी में भी राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को संबोधित किया. जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई है.

नेता प्रतिपक्ष का उत्तराखंड दौरा स्थगित होने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सत्ता पक्ष के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने भाजपा के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा भले ही दौरा स्थगित हुआ हो, लेकिन वर्चुअल तौर पर जब राहुल गांधी हमसे जुड़े तो कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह देखने लायक था. धस्माना ने दावा किया है कि आने वाले समय में जब राहुल गांधी दोबारा उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे तो यहां का मंजर और भी ऐतिहासिक देखने वाला होगा.

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