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राहुल गांधी का उज्जैन दौरा जल्द, महाकाल के दर्शन के साथ टटोलेंगे संगठन की नब्ज

सितंबर में उज्जैन पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, महाकाल की नगरी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास, राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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आखिरी बार मार्च 2024 में उज्जैन आए थे राहुल गांधी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 11:36 AM IST

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उज्जैन : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जल्द उज्जैन दौरे पर होंगे. राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने उज्जैन में तैयारियां तेज कर दी हैं. संभावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन के साथ उज्जैन संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर सकते हैं. हालांकि, उनके प्रस्तावित दौरे की तारीख अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है. बावजूद इसके, कांग्रेस संगठन ने संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं.

संगठन सृजन अभियान पर राहुल का फोकस

राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम में उज्जैन के साथ रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच जिले के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं. खासतौर पर संगठन सृजन अभियान के तहत जिम्मेदारी संभाल रहे कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी सीधे फीडबैक ले सकते हैं. इसे लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा खास तैयारी की जा रही हैं. राहुल गांधी इससे पहले 5 मार्च 2024 को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर आए थे.

बूथ-पंचायत से लेकर जिला स्तर तक संगठन की समीक्षा

राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, '' जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के अलावा जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और बीएलए-2 सहित जमीनी स्तर से जुड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी होगी. बैठक में संगठन की सक्रियता, बूथ स्तर की स्थिति, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हो सकती है. कार्यकर्ता संवाद और संभावित सभा के लिए उज्जैन के क्षीरसागर मैदान और कार्तिक मेला ग्राउंड को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.''

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उज्जैन के बाद रीवा संभाग पर भी नजर

कांग्रेस संगठन की ओर से उज्जैन के बाद रीवा संभाग में भी इसी तर्ज पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है. फिलहाल दोनों कार्यक्रमों की अंतिम तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस नेता तैयारियों में लगे हुए हैं. राहुल गांधी का यह संभावित दौरा कांग्रेस के लिए संभाग स्तर पर संगठन को बूथ तक मजबूत करने और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक लेने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.

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