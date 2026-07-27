केन-बेतवा प्रभावितों से मिलेंगे राहुल गांधी, बोले- सत्य और सत्याग्रह से डरती है मोदी सरकार
छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर सत्याग्रह को लेकर राहुल गांधी का बयान, आदिवासी देश के पहले मालिक. जल, जंगल और जमीन पर उनका पहला हक. प्रभावितों से मिलने जल्द मध्य प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 8:31 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि सत्य और सत्याग्रह दोनों से मोदी सरकार डरती है. मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई-बहन इसलिए जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठे, क्योंकि केन-बेतवा परियोजना में उनकी जमीन को छीन लिया गया है. उन्हें न तो मुआवजा मिला और न ही सम्मानजनक पुर्नवास ही मिल सका है. जबकि सत्य यही है कि आदिवासी ही देश के पहले मालिक हैं, उनका ही सबसे पहला हक जल, जंगल और जमीन पर है.
राहुल बोले-देना ही होगा मुआवजा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें एक कविता के जरिए आदिवासियों के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है. इसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है "आदिवासियों ने अपने अनोखे तरीके से मांग की है. उनकी मांग बस यही है कि गुजर बसर करने के लिए उन्हें उचित सहारा तो दो, वरना उनकी जिंदगी चिता के ही समान है, लेकिन बीजेपी सरकार को यह मंजूर नहीं है. उनकी बात सुनने के स्थान पर पुलिस बल के जरिए उनका शांतिपूर्ण विरोध भी कुचला जा रहा है. राहुल गांधी ने लिखा कि हम आदिवासियों के साथ खडे़ हैं. उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे."
सत्य और सत्याग्रह - दोनों से डरती है मोदी सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 27, 2026
मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई-बहन जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे थे क्योंकि केन-बेतवा परियोजना में उनकी ज़मीन छीन ली गई, लेकिन उन्हें न न्यायपूर्ण मुआवज़ा मिला और न सम्मानजनक पुनर्वास।
"सत्य" यह है कि आदिवासी देश के पहले… pic.twitter.com/NaWDN1bVR0
राहुल गांधी आ सकते हैं मध्य प्रदेश
कांग्रेस नेता केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावित आदिवासियों से मिलने छतरपुर जा चुके हैं. पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी प्रभावितों से मिलने छतरपुर जिले पहुंचे थे. जीतू पटवारी के मुताबिक "परियोजना के प्रभावितों से मिलने के लिए जल्द ही राहुल गांधी भी मिलने छतरपुर पहुंचेंगे. इसके लिए राहुल गांधी का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है. जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार आदिवासियों को बिना मुआवजे के ही हटा रही है."
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मुख्यमंत्री ने दिए जांच कराने के आदेश
उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में भी प्रभावित आदिवासियों को मुआवजा न मिलने का मामला उठाया था. उन्होंने कहा कि कि केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा देने में गड़बड़ी हुई है, जो इससे प्रभावित ही नहीं थे, उन्हें मुआवजा मिल गया, जबकि असली हकदार अब भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच कराने का विधानसभा में ऐलान किया था.