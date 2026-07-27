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केन-बेतवा प्रभावितों से मिलेंगे राहुल गांधी, बोले- सत्य और सत्याग्रह से डरती है मोदी सरकार

भोपाल: मध्य प्रदेश के केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि सत्य और सत्याग्रह दोनों से मोदी सरकार डरती है. मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई-बहन इसलिए जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठे, क्योंकि केन-बेतवा परियोजना में उनकी जमीन को छीन लिया गया है. उन्हें न तो मुआवजा मिला और न ही सम्मानजनक पुर्नवास ही मिल सका है. जबकि सत्य यही है कि आदिवासी ही देश के पहले मालिक हैं, उनका ही सबसे पहला हक जल, जंगल और जमीन पर है.

राहुल बोले-देना ही होगा मुआवजा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें एक कविता के जरिए आदिवासियों के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है. इसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है "आदिवासियों ने अपने अनोखे तरीके से मांग की है. उनकी मांग बस यही है कि गुजर बसर करने के लिए उन्हें उचित सहारा तो दो, वरना उनकी जिंदगी चिता के ही समान है, लेकिन बीजेपी सरकार को यह मंजूर नहीं है. उनकी बात सुनने के स्थान पर पुलिस बल के जरिए उनका शांतिपूर्ण विरोध भी कुचला जा रहा है. राहुल गांधी ने लिखा कि हम आदिवासियों के साथ खडे़ हैं. उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे."