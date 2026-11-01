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"राहुल गांधी चुनाव आयोग को खानदानी जागीर समझते हैं", फरीदाबाद में बोले धर्मेंद्र प्रधान

फरीदाबाद में भाजपा की पदयात्रा ( ETV Bharat )

फरीदाबादः भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के दौरान भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आयोग उनकी खानदानी जागीर है और उनके कहने से ही सब कुछ होगा, लेकिन देश जनता की इच्छा से चलता है. कांग्रेस चुनाव में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ती है, जबकि हरियाणा की जनता ने भाजपा को जिताया है."

'संसद में चर्चा के बजाय हंगामा किया जाता है': धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं. मतदाता सूची में संशोधन जरूरी है, क्योंकि कई लोग दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं और कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो जाती है. ऐसे नामों को सूची से हटाना आवश्यक है, लेकिन कांग्रेस इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रही है." उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद, भाई-भतीजावाद और टिकट बेचने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है और चुनाव में हार मिलने पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है. संसद में चर्चा करने के बजाय हंगामा किया जाता है.