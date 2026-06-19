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2023 की हार से सबक, 2028 की जीत का लक्ष्य, राहुल गांधी देंगे कांग्रेस को नया मंत्र, अभनपुर में तैयार होगी संगठन की नई फौज

विधानसभा चुनाव 2023 में मिली हार के बाद कांग्रेस ने बूथ स्तर की कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी चुनौती माना है. पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन और सक्रिय जिला नेतृत्व के बिना सत्ता में वापसी संभव नहीं है. इसी कारण संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त जिला अध्यक्षों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की हार के बाद कांग्रेस अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी कड़ी में अभनपुर में 20 से 29 जून तक दस दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को संगठन, जनसंपर्क और राजनीतिक गतिविधियों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. इस अभियान का सबसे बड़ा आकर्षण 21 जून को राहुल गांधी का दौरा होगा, जहां वे सीधे जिला अध्यक्षों से संवाद कर मिशन 2028 का रोडमैप साझा करेंगे.

रायपुर के अभनपुर स्थित अग्रवाल रिसोर्ट में 20 से 29 जून तक पूरी तरह आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रशिक्षण विभाग इस शिविर का संचालन करेगा. यहां जिला अध्यक्षों को संगठन संचालन से लेकर जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने तक की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी. इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी.

राहुल गांधी देंगे जीत का मंत्र

बैज ने कहा कि 21 जून को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायपुर पहुंचेंगे और सीधे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे. वे जिला अध्यक्षों के साथ संवाद कर संगठन विस्तार, जनसंपर्क, सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक रणनीति पर मार्गदर्शन देंगे. राहुल गांधी की यह क्लास कांग्रेस के लिए मिशन 2028 की शुरुआती तैयारी मानी जा रही है.

सिर्फ भाषण नहीं, जमीनी राजनीति की ट्रेनिंग

प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों को फील्ड विजिट, जनता से संवाद, स्थानीय मुद्दों की पहचान और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से संगठन को मजबूत करने के तरीके सिखाए जाएंगे. कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि जनता के बीच लगातार सक्रिय रहकर ही पार्टी को दोबारा मजबूती मिल सकती है.

सचिन पायलट समेत शीर्ष नेतृत्व रहेगा मौजूद

राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, तीनों प्रभारी सचिव, एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे. लंबे समय बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक मंच पर दिखाई देगा, जिससे कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल सकता है.

जिला अध्यक्षों को मिलेगा ‘ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड’ मॉडल

शिविर में जिला अध्यक्षों को यह भी सिखाया जाएगा कि वे अपने क्षेत्र से लगातार फीडबैक कैसे जुटाएं, जनता की समस्याओं को कैसे समझें और उन्हें संगठन के एजेंडे का हिस्सा कैसे बनाएं. कांग्रेस इसे भविष्य की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हथियार मान रही है.

चार घंटे चालीस मिनट का दौरा, लेकिन बड़ा राजनीतिक संदेश

राहुल गांधी दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे और शाम 6:40 बजे दिल्ली लौट जाएंगे. हालांकि उनका प्रवास महज 4 घंटे 40 मिनट का होगा, लेकिन इस दौरान दिया गया संदेश आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.

मिशन 2028 : बूथ से सत्ता तक की रणनीति

कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर केवल जिला अध्यक्षों की क्लास नहीं, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी का शुरुआती ब्लूप्रिंट है. पार्टी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को सक्रिय कर भाजपा के मुकाबले मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है.

2023 की हार के बाद आत्ममंथन कर रही कांग्रेस अब संगठन को धार देने की तैयारी में जुट गई है. अभनपुर का यह प्रशिक्षण शिविर सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मिशन 2028 की नींव माना जा रहा है. राहुल गांधी की मौजूदगी और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन के बीच कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि अगली लड़ाई केवल चुनाव की नहीं, बल्कि संगठन के पुनर्निर्माण की है.