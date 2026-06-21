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राहुल गांधी देंगे जिला अध्यक्षों को पार्टी का गुरु मंत्र, रायपुर के अभनपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू

नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्षों राहुल सीधे संवाद करेंगे. प्रशिक्षण शिविर राज्य के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे. रायपुर भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

CONGRESS TRAINING CAMP IN ABHANPUR
अभनपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
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रायपुर(अभनपुर): लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. राहुल गांधी अभनपुर में कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे. प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी कांग्रेस के नवनियुक्त सभी जिला अध्यक्षों को पार्टी की रीति और नीति बताएंगे. इसके साथ ही राहुल गांधी सभी जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से बीजेपी सरकार की गलत नीतियों को कैसे जनता के बीच लेकर जाना है, ये बताएंगे. पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस आलाकमान का फोकस लगातार छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है. राहुल गांधी के दौरे से एक दिन पहले ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सचिन पायलट रायपुर पहुंचे हुए हैं.

राहुल गांधी देंगे जिला अध्यक्षों को पार्टी का गुरु मंत्र

आज से शुरू हो रहा प्रशिक्षण शिविर 31 तारीख यानी 10 दिनों तक चलेगा. 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ के तमाम नेता शिरकत करेंगे. नवनियुक्त जिला अध्यक्ष से लेकर संगठन के तमाम नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी में खासा उत्साह है. राहुल गांधी के दौरे से पहले सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी पर सियासी हमले भी बोल रहा है. बीजेपी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं, कि जहां-जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां-वहां कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है.

10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू (ETV Bharat)
अभनपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू (ETV Bharat)
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अभनपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू (ETV Bharat)

2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू की

प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे नेताओं ने ईटीवी भारत की टीम को बताया, कि हम 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं. कांग्रेस की युवा नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2028 में सरकार बदलने की तैयारी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी के राज में जनता परेशान है, किसी भी तरह का कोई बदलाव यहां देखने को नहीं मिला. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास के नाम पर सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं.

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