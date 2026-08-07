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प्रयागराज केपी ग्राउंड में तैयारियां तेज; शर्तों के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली मंजूरी

शर्तों के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: केपी ग्राउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है. नेता प्रतिपक्ष 8 अगस्त को प्रस्तावित 'छात्र संवाद' (छात्रों की गूंज) कार्यक्रम में शामिल होंगे. केपी कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट से आयोजन को हरी झंडी मिलने के बाद मैदान पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. टेंट-पंडाल तैयार किए जा रहे हैं.

इससे पहले 5 अगस्त को ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम के निरस्तीकरण का पत्र जारी किया गया था. इससे कांग्रेसी खेमे में मायूसी और नाराजगी थी. हालांकि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा लिखित आश्वासन के बाद ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौ. जितेंद्र नाथ सिंह ने निरस्तीकरण के आदेश को वापस ले लिया है.

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मंजूरी की सूचना मिलते ही केपी ग्राउंड का नजारा बदल गया. दिन-रात मेहनत कर रहे कारीगरों के चेहरों पर राहत साफ देखी जा सकती है, जो पिछले दो-तीन दिनों की अनिश्चितता से परेशान थे.

मैदान में लोहे के पाइप, वॉटरप्रूफ टेंट और माइक सिस्टम दोबारा सजाए जा रहे हैं. स्थानीय युवाओं और प्रतियोगी छात्रों में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह है, क्योंकि राहुल गांधी इस संवाद में पेपर लीक, रोजगार और परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं पर सीधी बात करने वाले हैं.

8 अगस्त शाम 5 बजे कार्यक्रम: अब 8 अगस्त को शाम 5 बजे यह कार्यक्रम अपने तय समय पर ही आयोजित होगा. शर्तों के साथ कार्यक्रम को मंजूरी मिली है. जिला प्रशासन की अनुमति और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की शर्त पर मैदान के उपयोग की अनुमति दी है.

आयोजन के दौरान सुरक्षा, खेल मैदान को नुकसान न पहुंचाने और किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि न करने जैसे बिंदुओं पर सहमति बनी है.