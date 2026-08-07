प्रयागराज केपी ग्राउंड में तैयारियां तेज; शर्तों के साथ राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली मंजूरी
मंजूरी की सूचना मिलते ही केपी ग्राउंड का नजारा बदल गया. कारीगरों के चेहरों पर राहत साफ देखी जा सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 10:21 AM IST
प्रयागराज: केपी ग्राउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है. नेता प्रतिपक्ष 8 अगस्त को प्रस्तावित 'छात्र संवाद' (छात्रों की गूंज) कार्यक्रम में शामिल होंगे. केपी कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट से आयोजन को हरी झंडी मिलने के बाद मैदान पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. टेंट-पंडाल तैयार किए जा रहे हैं.
इससे पहले 5 अगस्त को ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम के निरस्तीकरण का पत्र जारी किया गया था. इससे कांग्रेसी खेमे में मायूसी और नाराजगी थी. हालांकि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा लिखित आश्वासन के बाद ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौ. जितेंद्र नाथ सिंह ने निरस्तीकरण के आदेश को वापस ले लिया है.
मंजूरी की सूचना मिलते ही केपी ग्राउंड का नजारा बदल गया. दिन-रात मेहनत कर रहे कारीगरों के चेहरों पर राहत साफ देखी जा सकती है, जो पिछले दो-तीन दिनों की अनिश्चितता से परेशान थे.
मैदान में लोहे के पाइप, वॉटरप्रूफ टेंट और माइक सिस्टम दोबारा सजाए जा रहे हैं. स्थानीय युवाओं और प्रतियोगी छात्रों में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह है, क्योंकि राहुल गांधी इस संवाद में पेपर लीक, रोजगार और परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं पर सीधी बात करने वाले हैं.
8 अगस्त शाम 5 बजे कार्यक्रम: अब 8 अगस्त को शाम 5 बजे यह कार्यक्रम अपने तय समय पर ही आयोजित होगा. शर्तों के साथ कार्यक्रम को मंजूरी मिली है. जिला प्रशासन की अनुमति और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की शर्त पर मैदान के उपयोग की अनुमति दी है.
आयोजन के दौरान सुरक्षा, खेल मैदान को नुकसान न पहुंचाने और किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि न करने जैसे बिंदुओं पर सहमति बनी है.
"संघर्ष ही जीत है!— UP Congress (@INCUttarPradesh) August 6, 2026
शिक्षा की तस्वीर बदलने आ रहे हैं देश के युवाओं के असली हीरो, श्री राहुल गांधी जी। पेपर लीक और धांधली के अंधेरे को चीरकर न्याय की रोशनी जलाने के लिए अब प्रयागराज में होगी एक नई हुंकार। आइए, इस महासंग्राम में शामिल होकर अपनी ताकत का अहसास कराएं!
दिनांक: 08… pic.twitter.com/2jZT8kmz09
अनुमति के साथ रखी गई शर्तें
सुरक्षा व्यवस्था: कार्यक्रम के दौरान पूरे खेल मैदान और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.
खेलकूद में बाधा नहीं: छात्रों से संबंधित खेलकूद गतिविधियों में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं डाला जाएगा.
स्कूल परिसर का उपयोग नहीं: स्कूल परिसर के मुख्य भवन या अन्य हिस्सों का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं होगा.
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन: इलाहाबाद हाईकोर्ट (14 अगस्त 2025 का आदेश) के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा.
गैर-वाणिज्यिक आयोजन: यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-व्यावसायिक (Non-commercial) रहेगा.
नुकसान की भरपाई: तैयारियों या आयोजन के दौरान यदि मैदान को कोई क्षति पहुंचती है, तो आयोजकों को उसकी पूरी मरम्मत करानी होगी.
वचन पत्र का पालन: आयोजक संस्था (कांग्रेस) द्वारा दिए गए सभी आश्वसनों और निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा.
इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान : जिले में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को स्थानीय प्रशासन ने 20 नियमों और शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है. यह कार्यक्रम 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसके लिए शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक (कुल 5 घंटे) की अस्थायी अनुमति प्रदान की गई है. सहायक पुलिस आयुक्त कर्नलगंज द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों से अनापत्ति पत्र (NOC) मिलने के बाद यह मंजूरी दी गई है.
- हल्का उपनिरीक्षक, थानाध्यक्ष जार्जटाउन, अभिसूचना विभाग, यातायात पुलिस और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य.
- कार्यक्रम स्थल के कस्टोडियन की NOC, बिजली सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र कार्यक्रम से पहले प्रशासन को उपलब्ध कराने होंगे.
- लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ध्वनि उपकरणों का प्रयोग 'ध्वनि प्रदूषण अधिनियम-2000' के अनुसार तय डेसिबल सीमा के भीतर ही करना होगा.
- नियम उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल तक की सजा और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
- कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़, कानून-व्यवस्था की समस्या या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की पूरी जवाबदेही आयोजकों की होगी.
- कार्यक्रम स्थल पर स्वयंसेवकों की तैनाती, उनके नाम और मोबाइल नंबर संबंधित थाने को सौंपने होंगे.
- किसी भी राजनीतिक या गैर-राजनीतिक संगठन के खिलाफ आपत्तिजनक या उत्तेजनात्मक टिप्पणी नहीं की जाएगी.
- किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाएं आहत करने वाले भाषण, पोस्टर, बैनर या नारेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
- किसी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा या अश्लील टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी.
- शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करके शामिल होने पर पूर्ण रोक होगी.
- कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर कार्यक्रम में नहीं आ सकता.
- वाहनों की पार्किंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सार्वजनिक मार्ग बाधित न हो और आम लोगों को असुविधा न हो.
- मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
- स्थानीय स्तर पर लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों और कानूनों का पालन करना होगा.
- किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या लोक शांति/कानून-व्यवस्था प्रभावित होने पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और उच्च न्यायालय के निर्देशों व प्रचलित कानूनों के तहत कार्रवाई होगी.
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