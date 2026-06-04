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राहुल गांधी ने अंकिता के माता-पिता से वीडियो कॉल पर की बात, जानिए क्या कुछ कहा

राहुल गांधी का पौड़ी में आज अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिलने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन मौसम के कारण वो कार्यक्रम रद्द हो गया.

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राहुल गांधी ने अंकिता के माता-पिता से वीडियो कॉल पर की बात (ETV Bharat and ANI)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
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पौड़ी गढ़वाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार चार जून अंकिता भंडारी से माता-पिता से वीडियो कॉल पर बात की. अंकिता भंडारी के माता-पिता का राहुल गांधी से आज पौड़ी गढ़वाल में मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण राहुल गांधी कुमाऊं के पंतनगर एयरपोर्ट से वापस लौटे गए. इसीलिए उन्होंने अंकिता भंडारी के माता-पिता से वीडियो कॉल पर बात की.

दरअसल, राहुल गांधी आज दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे. राहुल गांधी की अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून में कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण राहुल गांधी को अपने सभी कार्यक्रम रद्द करने पड़ गए और वो पंतनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली चले गए. पौड़ी के कंडोलिया मैदान में राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे.

राहुल गांधी ने अंकिता के माता-पिता से वीडियो कॉल पर की बात (ETV Bharat)

कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पूर्व सैनिक भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे. राहुल गांधी पंतनगर से अल्मोड़ा के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका विमान आगे नहीं बढ़ सका. दौरा निरस्त होने की जानकारी राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया माध्यमों से साझा की.

उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने के कारण उन लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए, लेकिन जल्द ही वो उत्तराखंड का दौरा करेंगे. इसके बाद राहुल गांधी ने वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड की जनता के बीच पहुंचकर राज्य और देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करना चाहते थे. उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल उठाए.

Rahul Gandhi
पौड़ी में राहुल गांधी का इंतजार करती हुई जनता. (ETV Bharat)

राहुल गांधी ने कहा कि पहले सेना में भर्ती होने वाले जवानों के शहीद होने पर उनके परिवारों की दीर्घकालिक सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित की जाती थी, लेकिन अग्निवीर योजना लागू होने के बाद युवाओं के भविष्य और सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े हो गए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना युवाओं के हितों के अनुरूप नहीं है और इससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पौड़ी पहुंचे थे. खराब मौसम के चलते वह पौड़ी नहीं आ पाये, लेकिन वर्चुअल माध्यम से लोगों से संवाद किया गया है.

वहीं, अंकिता के माता-पिता से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की. जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के प्रस्तावित पौड़ी दौरे के दौरान अंकिता भंडारी के माता-पिता की उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका पौड़ी दौरा नहीं हो सका. इसके बाद गणेश गोदियाल की पहल पर वीडियो कॉल के माध्यम से राहुल गांधी की बातचीत अंकिता के माता-पिता से करवाई गई.

बातचीत के दौरान अंकिता के माता-पिता ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई. इस पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वे जब भी चाहें उनसे मिलने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल के माध्यम से समय निर्धारित कर मुलाकात की जा सकती है. राहुल गांधी ने कहा कि उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अंकिता के माता-पिता अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उनसे मिलने आ सकते हैं.

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